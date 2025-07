Slovenská správa ciest opravila cestný most ponad rieku Váh v Šali

Šaľa 13. júla (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) kompletne opravila cestný most ponad rieku Váh v Šali. Časť prác bola zrealizovaná ešte do konca minulého roka, posledné opravy mosta ukončila SSC počas uplynulých dní, informoval primátor Šale Jozef Belický.



Práce zahŕňali výmenu 48 kusov oceľových mostných odvodňovačov, sanáciu okolitého betónu i výmenu obrusnej vrstvy asfaltového krytu vozovky. Súčasťou rekonštrukcie bola aj sanácia lícových častí ríms z obidvoch strán vozovky, prečistenie mostných záverov a oprava kovového mostného záveru nad oporou. Vymenené boli aj štyri kusy kanalizačných poklopov za samonivelizačné a na zvodidlách boli doplnené chýbajúce skrutky.



Podľa primátora bol most v zlom technickom stave, neustále sa poškodzoval jeho povrch. „Boli tam neustále výtlky, ktoré sa nedali opraviť, pod asfaltom sa zberala voda, mali sme pochybnosti o jeho stabilite,“ povedal Belický.