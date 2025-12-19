< sekcia Regióny
Slovenská správa ciest pripravuje rekonštrukciu dvoch mostov v Komárne
Obe sú súčasťou cesty I/63 na hlavnom ťahu smer Bratislava - Komárno - Nové Zámky a Štúrovo.
Autor TASR
Komárno 19. decembra (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie dvoch mostov v Komárne. Ako informovala, ide o premostenie ponad rieku Váh a nad horúcovodom. Obe sú súčasťou cesty I/63 na hlavnom ťahu smer Bratislava - Komárno - Nové Zámky a Štúrovo.
Most cez rieku Váh so železobetónovou konštrukciou bol postavený v roku 1955 a jeho stavebno-technický stav je zlý. Oprava bude zahŕňať výmenu mostného zvršku, zosilnenie mostnej konštrukcie systémom externého predpätia, opravu chodníkov a verejného osvetlenia. V rámci modernizácie bude nutná aj úprava existujúcich inžinierskych sietí.
Trojpoľový most ponad horúcovod je z roku 1973 a má železobetónovú konštrukciu. „Jeho aktuálny stavebno-technický stav je zlý. Oprava bude zahŕňať výmenu mostného zvršku, zosilnenie existujúcej mostnej konštrukcie systémom predpínacích tyčí a opravu chodníkov. Upravovať sa budú aj existujúce inžinierske siete,“ uviedla SSC.
Počas stavebných prác bude doprava riadená semaformi striedavo v jednom pruhu, pričom nákladná doprava bude z mostov vylúčená úplne a bude využívať obchádzkovú trasu. Rekonštrukciou mostov sa zabezpečí zosilnenie ich nosnej konštrukcie tak, aby sa dosiahla normová zaťažiteľnosť a zvýšila sa bezpečnosť dopravy.
Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená na 4.214.404,70 eura bez DPH. Finálna cena vzíde z procesu verejného obstarávania zhotoviteľa. „Lehota výstavby je jeden rok od odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Záujemcovia môžu predkladať svoje ponuky do 30. januára 2026,“ doplnila SSC.
