Slovenská správa ciest štartuje výstavbu mosta pri Veľkej Lomnici

Veľká Lomnica 5. apríla (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) štartuje výstavbu nového mosta na ceste I/66 pri obci Veľká Lomnica v okrese Kežmarok. Informoval o tom Lukáš Trepáč z odboru komunikácie SSC s tým, že účelom stavby na frekventovanom ťahu je prestavba starého mostného objektu a rekonštrukcia priľahlého úseku cesty v celkovej dĺžke takmer 300 metrov.



Práce potrvajú približne do konca októbra a vyžiadajú si dopravné obmedzenia. "Doprava bude obojsmerne presmerovaná na obchádzkovú trasu cez dočasný most v dĺžke 60 metrov. Súčasťou výstavby je aj úprava koryta potoka," uviedol Trepáč. Realizácia projektu si podľa zmluvy so zhotoviteľom vyžiada takmer milión eur s DPH. Stavba je financovaná zo zdrojov štátneho rozpočtu.



SSC nový mostný objekt vybuduje v mieste toho pôvodného. Dôvodom prestavby je vek a zlý technický stav mostnej konštrukcie. Výstavba nového premostenia má podľa SSC zabezpečiť spoľahlivú, plynulú a bezpečnú premávku za vyhovujúcej zaťažiteľnosti objektu. "V okolí zrealizujeme spevnenie podložia vozovky aj krajnice, dobudujeme a zrekonštruujeme krajnice a zriadime nový kryt vozovky. Odvodnenie komunikácie zabezpečuje jej pozdĺžny a priečny sklon, pričom povrchové vody sú odvedené do dláždených priekop vľavo aj vpravo, z ktorých je voda vyústená do priľahlého recipientu," doplnil Trepáč.



Výstavba by mala byť podľa harmonogramu prác ukončená do konca októbra. Keďže ide o frekventovaný úsek spojnice medzi Popradom a Kežmarkom, v čase dopravnej špičky môžu podľa cestárov vznikať kolóny a treba sa tak pripraviť na zdržanie. SSC preto žiada všetkých vodičov motorových vozidiel o trpezlivosť, ohľaduplnosť a ostražitosť s dôrazom na zvýšenú bezpečnosť.