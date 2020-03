Slovenská správa ciest začne odstraňovať spadnutý most na ceste I/59

Trstená 27. marca (TASR) – Spadnutý most na ceste I/59 v Trstenej začne od soboty (28. 3.) odstraňovať Slovenská správa ciest. Mesto o tom informuje na sociálnej sieti.



"Z uvedeného dôvodu nebude možné využívať lávku pre peších. Počas zatvorenia lávky môžu využívať chodníky z ulice Hýbeľ na Oravickú alebo z ulice Oslobodenia na Hviezdoslavovu. Predpokladaný čas asanácie mostného telesa je jeden týždeň," uviedlo mesto.



Most cez rieku Oravica sa zrútil v piatok 20. marca popoludní. Pri udalosti nedošlo k zraneniam osôb. Most bol úplne uzavretý od 28. októbra 2019 po tom, ako miestny obyvateľ nahlásil na polícii známky jeho poškodenia.