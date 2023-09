Slovenská správa ciest začne opravovať úsek cesty I/61 v meste Senec

Bratislava/Senec 2. septembra (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) začne v pondelok (4. 9.) opravovať časť cesty I/61 v meste Senec.



"Rekonštrukcia v úseku po okružnú križovatku pri obchodnom dome je súčasťou veľkoplošnej opravy na obchvate Senca a prieťahu na vstupe do Senca na ceste I/61," upozornil Martin Guzi z komunikačného oddelenia SSC.



Plánovaná oprava je rozdelená na etapy, práce by mali cestári dokončiť do konca októbra.