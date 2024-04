Slovenská správa ciest začne s opravou cesty v úseku Badín a Sliač

Banská Bystrica 4. apríla (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) začne budúci týždeň s opravou cesty v úseku Badín a Sliač na strednom Slovensku. Stavebné práce budú počas plnej premávky, vyžiadajú si však čiastočné obmedzenia. TASR o tom vo štvrtok informoval Lukáš Trepáč z odboru komunikácie SSC.



Dodal, že súčasťou bude frézovanie starej vozovky a položenie novej v úseku približne šesť kilometrov. Práce sa začnú za križovatkou na Rakytovce smerom na Vlkanovú až po leteckú základňu na Sliači. SSC s nimi plánuje začať v pondelok 8. apríla ráno.



Obnova sa začne frézovaním vozovky v smere od Banskej Bystrice na Sliač, trvať bude do 16. apríla. Správa ciest však pripomína, že to bude v závislosti od poveternostných podmienok. Premávka popri pracovisku bude vo voľnom jazdnom pruhu a riadiť ju budú poučené osoby.



Podľa Trepáča od 11. do 24. apríla bude v čase od 7.00 do 18.00 h prebiehať položenie novej asfaltovej vrstvy. "Aj v tomto prípade budú autá jazdiť vo voľnom pruhu, premávku budeme organizovať," podotkol. V súvislosti s rekonštrukčnými prácami na ceste žiada SSC vodičov o trpezlivosť a ohľaduplnosť.