Slovenská technická univerzita rekonštruuje študentské domovy

Bratislava 30. júla (TASR) - Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave pokračuje s rekonštrukciou bloku B1 a bloku B5 na študentskom domove Mladosť. Zároveň realizuje záverečnú etapu rekonštrukcie izieb na študentskom domove Dobrovičova. Pre TASR to uviedol hovorca univerzity Juraj Rybanský.



„Na študentskom domove Mladosť je predbežný termín dokončenia rekonštrukcií dvoch blokov stanovený na 31. augusta tohto roka,“ priblížil hovorca. Následne budú podľa neho ubytovacie priestory zariadené novým nábytkom a po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia sa bude môcť 320 študentov presťahovať zo „starých“ ubytovacích blokov do nových priestorov. „Predpokladaný termín je koniec októbra - začiatok novembra 2025,“ avizoval.



Ako doplnil, na študentskom domove Dobrovičova je termín dokončenia určený na 29. septembra tohto roka. Následne budú podľa hovorcu ubytovacie priestory zariadené nábytkom a izby budú poskytnuté záujemcom o ubytovanie. K dispozícii bude podľa neho 52 lôžok. „Predpokladaný termín je tiež koniec októbra - začiatok novembra 2025,“ uviedol.



Podporu financovania rekonštrukcií internátov považuje univerzita za nedostatočnú. Takisto podľa hovorcu stále platí, že hoci boli STU priznané prostriedky vo výške 1,7 milióna eur na refundáciu výdavkov už zrealizovanej rekonštrukcie bloku B2 študentského domova Mladosť z Výzvy č. 4 „Komplexná modernizácia budov a internátov verejných a štátnych škôl“ v rámci plánu obnovy a odolnosti (vyhlásenej 14. júla 2023), ani rok po podpísaní zmluvy (7. júna 2024) neboli finančné prostriedky zaslané na účet STU.



Zároveň podotkol, že na základe Výzvy č. 7 „Komplexná modernizácia budov a internátov verejných a štátnych vysokých škôl“ podala STU v Bratislave 5. júna 2024 žiadosti na štyri projekty, týkajúce sa obnovy internátov. Konkrétne išlo o rekonštrukciu študentského domova Dobrovičova vo výške vyše 2,6 milióna eur, rekonštrukciu izieb bloku B1 študentského domova Mladosť vo výške vyše 1,7 milióna eur, rekonštrukciu izieb bloku B5 študentského domova Mladosť vo výške vyše 1,6 milióna eur a rekonštrukciu študentského domova Nikosa Belojanisa vo výške vyše 851.597 eur.



„K dnešnému dňu bolo STU v Bratislave doručené oznámenie o splnení podmienok účasti len pre projekt Rekonštrukcia študentského domova Dobrovičova. Po zvýšení alokovanej sumy v tejto výzve budú STU poskytnuté prostriedky mechanizmu vo výške 2,67 milióna eur,“ uviedol.



Upozornil pritom, že napriek týmto skutočnostiam je objem financií na obnovu študentských domovov, či už z plánu obnovy a odolnosti, alebo v rámci kapitálovej dotácie ministerstva školstva, nedostatočný. „Na dokončenie rekonštrukcií ubytovacích priestorov pre študentov by STU potrebovala ešte minimálne 7,6 milióna eur, konkrétne 2,2 milióna eur na študentský domov Mladá garda a 5,4 milióna eur na bloky B6, B7 a B8 študentského domova Mladosť. Na opravy spoločných priestorov, chodieb a parkovísk na študentskom domove Mladosť by sme potrebovali ďalších cca 20 miliónov eur,“ dodal hovorca.