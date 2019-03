Slovenská výtvarná únia začala spoluprácu s rumunskými umelcami

Výstava v Umelke potrvá do 8. marca, slovenská bude v Rumunsku od 24. do 31. marca.

Bratislava 2. marca (TASR) - Výstava The Way After Postmodernism v bratislavskej galérii Umelka predstavuje súčasnú tvorbu 29 výtvarníkov z Rumunska, Bulharska, Maďarska, Španielska a Talianska.



Sú to rôzne podoby diel podľa tematického zamerania aj uplatnenia výtvarných techník. Olejomaľba, akvarel, grafika sa striedajú s veľkoplošnými závesnými textilnými dielami. Sú to portréty, figuratívne obrazy s prírodnou tematikou, aj abstraktné. Expozíciu v strede miestnosti spestrujú čiernobiele geometrické objekty.



"Výstava Cesty po postmodernizme je prvá časť nového výmenného výstavného projektu súčasného umenia medzi Slovenskom a Rumunskom, ktoré pripravilo túto ich medzinárodnú prezentáciu. Na to nadviaže naša výstava v priestoroch kultúrneho centra UNESCO Ionel Perlea v rumunskej Slobozii. Bude to výber z nášho minuloročného bienále slovenského výtvarného umenia, obrazy a objekty 18 výtvarníkov," povedal pre TASR Pavol Kráľ, predseda Slovenskej výtvarnej únie (SVÚ), ktorá tento projekt zabezpečuje.



Podľa Kráľa je to ďalšia medzinárodná aktivita vrcholnej slovenskej výtvarnej inštitúcie. Podobné výmenné prezentácie zahraničného umenia u nás a slovenského v zahraničí majú s Českou republikou, Litvou, Lotyšskom a inými krajinami. "S Rumunskom je to prvý krok a nebránime sa ani ďalšej novej spolupráci," dodal Kráľ.



