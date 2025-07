Slovenské banské múzeum ponúka v júli pestrý program pre všetkých

Banská Štiavnica 7. júla (TASR) - Pestrý program počas prvého prázdninového mesiaca pripravilo pre všetky generácie Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici. „V expozíciách v Banskej Štiavnici aj v Handlovej čakajú komentované prehliadky, výstavy, zážitkové rozprávky aj tvorivé dielne,“ uviedla hovorkyňa múzea Martina Kminiaková.



Ako priblížila, v Banskej Štiavnici má múzeum aktuálne sprístupnených šesť expozícií. Každá z nich je jedinečná a počas júla ponúka možnosti na výborné zážitky.



V Kammerhofe ponúka múzeum možnosť každý deň o 15.00 h zažiť špeciálne komentované prehliadky s lektorom. Počas nich sa návštevníci dozvedia, ako baníctvo po stáročia ovplyvňovalo život v meste. „Deti sa každú stredu a sobotu o 13.00 h môžu tešiť na interaktívnu Rozprávku o baníkovi. Prostredníctvom príbehu sa oboznámia s baníckym životom, povolaniami a významnými osobnosťami, ktoré formovali banskoštiavnický región,“ podotkla Kminiaková.



Priaznivci mineralogických zbierok by podľa jej slov určite mali navštíviť otvorený depozitár, kde je vystavených viac než 7000 vzoriek z geologicko-mineralogickej zbierky múzea. V dielničke si zase môžu tvoriví návštevníci vyskúšať tradičné remeselné techniky.



Kminiaková doplnila, že v Galérii Jozefa Kollára je od začiatku júla otvorená výstava s názvom Vnuk a dedo - umelecký dialóg o krásach Slovenska, ktorá prepája dve generácie umelcov a ich pohľad na slovenskú krajinu.



Na Starom zámku je počas júla súčasťou stáleho prehliadkového okruhu aj výstava 125 rokov múzejníctva v Banskej Štiavnici. Približuje vývoj expozícií v Starom zámku, osudy samotného múzea i prácu múzejníkov, ktorí sa zaslúžili o jeho dlhoročný rozvoj.



Podľa Kminiakovej majú návštevníci možnosť tiež sfárať do štôlne Bartolomej v Banskom múzeu v prírode alebo do štôlne Glanzenberg. Z Nového zámku, kde sa nachádza expozícia zameraná na protiosmanské boje, sa im zase naskytne výhľad na Banskú Štiavnicu z výšky.



„Najmladšou expozíciou Slovenského banského múzea je Uhoľná expozícia Handlová. Aj tu si v júli môžu návštevníci nájsť zaujímavú aktivitu alebo si prísť len tak zažiť simulované priestory bane s prilbou a lampášom,“ dodala Kminiaková s tým, že v expozícii víta návštevníkov výstava Cesta uhlia, cesta v čase. Každú stredu budú deti môcť spoznávať Tajomstvá podzemia, soboty budú patriť hre Lovci pokladov zeme. Ekodielnička zase ponúkne pravidelné letné dielne.