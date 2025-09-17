< sekcia Regióny
Slovenské banské múzeum ponúka zľavu na vstupné. Musíte prísť bez auta
Hlavným cieľom kampane Európsky týždeň mobility je podporiť udržateľnú dopravu a poukázať na prínosy chôdze, cyklistiky či využívania verejnej dopravy.
Autor TASR
Banská Štiavnica 17. septembra (TASR) - Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici sa aj tento rok zapája do celoeurópskej iniciatívy Európsky týždeň mobility, ktorá sa uskutoční v dňoch 16. až 22. septembra. Návštevníkom, ktorí prídu do múzea inak ako automobilovou dopravou, ponúka zľavu na vstupnom. SBM o tom informuje na svojej internetovej stránke.
Hlavným cieľom kampane Európsky týždeň mobility je podporiť udržateľnú dopravu a poukázať na prínosy chôdze, cyklistiky či využívania verejnej dopravy. „V rámci tejto iniciatívy ponúkame návštevníkom 50-percentnú zľavu zo vstupného do vybraných expozícií múzea v dňoch 20. až 22. septembra,“ uviedlo múzeum.
Zľavu získajú všetci, ktorí sa rozhodnú prísť iným spôsobom, než osobným autom. Pri ceste autobusom či vlakom stačí predložiť cestovný lístok. V prípade príchodu pešo, na bicykli alebo iným spôsobom postačí ústne vyhlásenie návštevníka.
