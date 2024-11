Slovenské banské múzeum pozýva na Týždeň vedy a techniky

Banská Štiavnica 4. novembra (TASR) - Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici pozýva návštevníkov od 11. do 16. novembra na podujatie Týždeň vedy a techniky 2024. Podujatie v expozícii Kammerhof - Baníctvo na Slovensku predstaví osobnosti vedy a techniky, ktorých vynálezy a objavy zmenili nielen svet baníctva.



Ako informovalo múzeum, úlohou návštevníkov bude nájsť podľa indícií správne odpovede s pomocou internetu a vpísať ich na správne miesto do tajničky. "Všetko sa bude točiť okolo vedy a techniky, pretože denne používame veci, ktoré by bez nich nevznikli," avizujú múzejníci.



Návštevníci budú podľa organizátorov potrebovať mobil s internetom, čítačku QR kódov, dobrú náladu a poriadnu dávku pozornosti. Aktivita je určená pre žiakov druhého stupňa základných a študentov stredných škôl. Na podujatie je potrebná rezervácia.