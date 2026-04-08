Slovenské banské múzeum pozýva v apríli na výstavy aj oslavy Dňa Zeme
V priestoroch Galérie Jozefa Kollára môžu návštevníci obdivovať výsledky reštaurátorských procesov.
Autor TASR
Banská Štiavnica 8. apríla (TASR) - Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici pripravilo počas mesiaca apríl pre svojich návštevníkov program, ktorý prepája technickú históriu regiónu s duchovným a ekologickým odkazom súčasnosti. Navštíviť môžu viaceré výstavy, svoje zručnosti si overia v tvorivých dielňach a v závere mesiaca oslávia Deň Zeme. TASR o tom informovali z múzea.
V priestoroch Galérie Jozefa Kollára môžu návštevníci obdivovať výsledky reštaurátorských procesov a v Kammerhofe výtvarné práce žiakov inšpirované banskoštiavnickou Kalváriou. Na Starom zámku zase môžu obdivovať výnimočnú a detailnú rekonštrukciu diela Leonarda da Vinciho, „Posledná večera“, v podaní akademického maliara Stanislava Lajdu. „Táto inštalácia, ktorá v múzeu zotrvá až do konca novembra, ponúka jedinečnú príležitosť pochopiť jedno z najvýznamnejších diel svetových dejín umenia,“ uviedli banskoštiavnickí múzejníci.
Uhoľná expozícia Handlová počas celého apríla ponúka program v Ekodielničke, kde si návštevníci pod vedením lektorov overia svoje remeselné zručnosti napríklad pri príprave tradičného slaného pečiva. Pre milovníkov aktívneho pohybu je na 11. apríla pripravený druhý diel úspešného formátu „Moderštôlnianske baníctvo“. Dvanásťkilometrová komentovaná túra, ktorá sa začína pri tajchu Veľká Richňava, prevedie účastníkov dnes už zaniknutými, no historicky kľúčovými baníckymi lokalitami.
„Záver mesiaca bude v znamení osláv Dňa Zeme. Program sa zameria na environmentálne témy, ktoré rezonujú v súčasnej spoločnosti,“ priblížilo múzeum. V Handlovej sa 22. apríla uskutoční beseda s Jaroslavom Orságom, ktorá návštevníkov zasvätí do tajomstiev lesa a poľovníctva, zatiaľ čo v dňoch 23. a 24. apríla Dielnička v Kammerhofe privíta školské kolektívy na zážitkovom vzdelávaní o textilnom odpade a udržateľnej výrobe.
