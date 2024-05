Banské múzeum pozýva zažiť historické priestory inak, ako je obvyklé

Banská Štiavnica 14. mája (TASR) - Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici sa v sobotu 18. mája pripojí k celoeurópskemu podujatiu Noc múzeí a galérií. Program, ktorý má prepojiť návštevníkov s historickým dedičstvom Slovenska, ponúkne v expozíciách Banské múzeum v prírode, Starý zámok a Uhoľná expozícia Handlová.



"Bude to jedinečná možnosť raz v roku zažiť historické priestory inak, ako je obvyklé," uviedla Martina Kminiaková z odboru marketingu, propagácie a environmentálnej výchovy SBM.



Pre milovníkov techniky a histórie bude podľa nej pripravený unikátny program "Šichta s baníkom na skanzene", kde bývalí zamestnanci banských podnikov priblížia život a prácu v banskoštiavnickom podzemí.



"Návštevníci sa dozvedia o starom banskom vybavení a skúsenostiach priamo od tých, pre ktorých bane kedysi boli súčasťou ich každodenného života. Vstupy do podzemnej expozície sú možné v časoch 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 a 19.00 h," priblížila Kminiaková.



Detskí návštevníci a ich rodiny majú možnosť získať "Striebornú licenciu" počas vzdelávacieho zaškolenia banskými odborníkmi, ktorá oprávňuje ťažiť striebro a zlato v povrchovej expozícii. Toto dobrodružstvo bude v Banskom múzeu v prírode dostupné od 15.00 do 20.00 h bez potreby rezervácie.



V Starom zámku sa návštevníci môžu tešiť na divadelné predstavenie "Legenda ožíva", kde sa rozuzlí príbeh márnotratnej Barbory Rösellovej. Príbeh lásky a chamtivosti sa odohrá v priestoroch zámku so vstupmi o 14.00, 16.00, 18.00 a 20.00 h.



V Uhoľnej expozícii Handlová bude pre najmenších pripravený zážitkový program "My sme malí cukrári", kde deti strávia deň pečením tradičných medovníčkov.