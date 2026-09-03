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Slovenské banské múzeum predstaví nové publikácie
Publikácie predstavia ich autori a zostavovatelia, a bude možné si ich aj zakúpiť.
Autor TASR
Banská Štiavnica 3. septembra (TASR) - Počas Salamandrových dní predstaví Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici verejnosti vo štvrtok 10. septembra tri nové publikácie, ktoré múzeum vydalo, respektíve spolupracovalo na ich vzniku. Publikácie predstavia ich autori a zostavovatelia, a bude možné si ich aj zakúpiť. TASR o tom informovala Martina Cibuľová z odbor marketingu, propagácie a environmentálnej výchovy SBM.
„Verejnosti budeme prezentovať dva zborníky, ktoré sú výstupom zo širšie koncipovanej konferencie Múzeá a galérie 21. storočia spoločne proti hrozbám klimatickej krízy, konanej 26. a 27. júna 2024 v priestoroch Starého zámku v Banskej Štiavnici,“ priblížila Cibuľová.
Kým jeden z nich vychádza v podobe PDF knihy, druhý zborník, patriaci do edície Argenti fodina, je v tlačenej podobe. Je výstupom zo samostatnej sekcie spomínanej konferencie, ktorá bola zameraná na múzeá v prírode a transformáciu priemyselných objektov zaťažujúcich životné prostredie na objekty cestovného ruchu, vzdelávanie alebo múzejné inštitúcie.
Zborník je podľa Cibuľovej pripomienkou 50. výročia otvorenia podzemnej časti expozície v štôlni Bartolomej v priestoroch vznikajúceho Banského múzea v prírode. „Obsahuje deväť príspevkov zameraných nielen na históriu Banského múzea v prírode, ale aj na činnosť našich partnerov a kolegov v Hodruši-Hámroch, Vychylovke, Dubníku, či Jílovém u Prahy,“ podotkla Cibuľová.
Treťou prezentovanou publikáciou je nová kniha o Strednej priemyselnej škole Samuela Mikovíniho, ktorá vznikla z iniciatívy SBM, Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku a Spojenej školy Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici.
Publikácia má rozsah 260 strán, je plnofarebná a okrem textu obsahuje aj fotoprílohu - asi 250 fotografií. Nadväzuje na pamätnice z rokov 1985 a 1995. Okrem iného v nej nájdu čitatelia aj desiatky spomienok pedagogických aj nepedagogických pracovníkov a bývalých študentov školy, zoznam absolventov maturujúcich medzi rokmi 1995 až 2008 a rozsiahlu fotografickú prílohu reprodukcií tabiel absolventov školy.
„Verejnosti budeme prezentovať dva zborníky, ktoré sú výstupom zo širšie koncipovanej konferencie Múzeá a galérie 21. storočia spoločne proti hrozbám klimatickej krízy, konanej 26. a 27. júna 2024 v priestoroch Starého zámku v Banskej Štiavnici,“ priblížila Cibuľová.
Kým jeden z nich vychádza v podobe PDF knihy, druhý zborník, patriaci do edície Argenti fodina, je v tlačenej podobe. Je výstupom zo samostatnej sekcie spomínanej konferencie, ktorá bola zameraná na múzeá v prírode a transformáciu priemyselných objektov zaťažujúcich životné prostredie na objekty cestovného ruchu, vzdelávanie alebo múzejné inštitúcie.
Zborník je podľa Cibuľovej pripomienkou 50. výročia otvorenia podzemnej časti expozície v štôlni Bartolomej v priestoroch vznikajúceho Banského múzea v prírode. „Obsahuje deväť príspevkov zameraných nielen na históriu Banského múzea v prírode, ale aj na činnosť našich partnerov a kolegov v Hodruši-Hámroch, Vychylovke, Dubníku, či Jílovém u Prahy,“ podotkla Cibuľová.
Treťou prezentovanou publikáciou je nová kniha o Strednej priemyselnej škole Samuela Mikovíniho, ktorá vznikla z iniciatívy SBM, Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku a Spojenej školy Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici.
Publikácia má rozsah 260 strán, je plnofarebná a okrem textu obsahuje aj fotoprílohu - asi 250 fotografií. Nadväzuje na pamätnice z rokov 1985 a 1995. Okrem iného v nej nájdu čitatelia aj desiatky spomienok pedagogických aj nepedagogických pracovníkov a bývalých študentov školy, zoznam absolventov maturujúcich medzi rokmi 1995 až 2008 a rozsiahlu fotografickú prílohu reprodukcií tabiel absolventov školy.