Slovenské banské múzeum pripravuje podujatie Dušičky z Nového zámku
V poradí 11. ročník Dušičiek z Nového zámku sa uskutoční v piatok 31. októbra.
Autor TASR
Banská Štiavnica 16. októbra (TASR) - Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici aj tento rok pripravilo počas Dušičiek špeciálne podujatie, ktoré ponúkne návštevníkom možnosť prežiť tieto sviatočné dni v atmosfére Nového zámku. V poradí 11. ročník Dušičiek z Nového zámku sa uskutoční v piatok 31. októbra. TASR o tom informovala hovorkyňa múzea Martina Kminiaková.
„Dvere zámku zostanú otvorené aj po 17.00 h. Rozsvietené centrum mesta Banská Štiavnica a blízke cintoríny si bude možné pozrieť z najvyššieho poschodia zámku až do 22.00 h,“ uviedla Kminiaková s tým, že aj tento ročník prinesie zaujímavý program.
O 18.00 h ho otvorí archeológ Tadeáš Macko prednáškou „Karner sv. Michala - tajomstvá stredovekých kostníc“, v ktorej prezradí, prečo vznikali karnery a prečo sa pozostatky zosnulých ukladali mimo bežných cintorínov.
„Rozprávaním na tému Stopy predkov v našich životoch psychologičky a mentorky Renáty Hovorka Taligovej sa tiež obzrieme do minulosti. Nebude chýbať ani hudobné umelecké vystúpenie - v závere večera vystúpi tenor Marek Tokoš s klavírnym sprievodom Mareka Matavu z Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta,“ podotkla Kminiaková s tým, že výber operných árií umocní komornú atmosféru večera.
