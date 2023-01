Slovenské banské múzeum robí výstavu o Potterovom parnom stroji

Banská Štiavnica 25. januára (TASR) – Poslednú možnosť uvidieť výstavu o Potterovom ohňovom stroji, ktorý zmenil svet, budú mať návštevníci Slovenského banského múzea (SBM) v Banskej Štiavnici v sobotu (28.1.). O 14.00 h sa v Berggerichte, kde sa výstava koná, uskutoční jej finisáž so sprievodným slovom autora Petra Konečného.



Ako informuje SBM, výstava bola oslavou 300. výročia postavenia tohto prvého atmosférického parného stroja v strednej Európe. Anglický konštruktér Isaac Potter v roku 1722 postavil parný stroj na odčerpávanie vody zo šachty Althandel v Novej Bani, čím pomohol vyriešiť najpálčivejší problém doby pri ťažbe drahých kovov. Začala sa éra využívania parnej energie u nás.



Interaktívna výstava mapuje začiatky používania atmosférického parného stroja a vtiahne do deja revolučných technických zmien v 18. storočí. Zoznamuje s princípmi fungovania priemyselného zázraku, ktorý uľahčil náročnú prácu baníkov a výrazne ovplyvnil osud nášho baníctva i celej európskej civilizácie. "Príbeh ohňového stroja je nevšedným svedectvom doby, keď sa Banská Štiavnica stala pýchou cisárskeho dvora a dostala sa na vrchol prosperity a rozvoja," pripomína múzeum.



Výstava zo SBM poputuje do Novej Bane.