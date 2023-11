Slovenské banské múzeum rozbieha projekt Zelená misia

Banská Štiavnica 20. novembra (TASR) - Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici rozbieha projekt Zelená misia, ktorý je zameraný na zmierňovanie dosahov zmeny klímy. Environmentálnym témam a opatreniam vo svojej činnosti i prevádzke sa múzeum venuje dlhodobo, prostredníctvom projektu má ambíciu prehĺbiť aktivity zmierňujúce dôsledky klimatickej zmeny.



"Cieľom projektu je vytvorenie platformy na podporu aktívnych občianskych i odborných komunít, na prepájanie generácií i formovanie medzinárodných partnerstiev. Projekt je zameraný na znižovanie environmentálneho zaťaženia prostredia, skultivovanie zanedbaných verejných priestorov múzea a galérie a prípravu nových edukačných aktivít," informovala Miriam Lenčová zo SBM.



Keďže je Banská Štiavnica lokalitou UNESCO, dôležitým faktorom bude pri aplikácii adaptačných opatrení ochrana pamiatok. "Princípy pamiatkovej ochrany budú zohľadnené pri vytváraní nových prvkov ovplyvňujúcich mikroklímu v meste vo dvoch budovách múzea," uviedla Lenčová.



Na nádvorí Kammerhofu vznikne nový verejný priestor, a to komunitná záhrada s výsadbou zelene, vodozádržným systémom a solárnym osvetlením. Priestor bude slúžiť na vzdelávanie pre školy a miestne komunity. V Galérii Jozefa Kollára vznikne revitalizáciou galerijného átria nový priestor, kde bude umiestnená site specific umelecká inštalácia so zeleňou slúžiaca na odvodnenie priestoru a zároveň ako nová oddychovo-edukačná zóna.



SBM v rámci projektu pripravuje medzinárodné vedecké kolokvium s názvom Múzeá a galérie 21. storočia spoločne proti hrozbám klimatickej krízy. Na kolokviu predstavia príklady dobrej praxe verejných inštitúcií v oblasti udržateľnej prevádzky, odbornej i vzdelávacej činnosti.



Medzinárodná spolupráca bude podľa Lenčovej realizovaná detským umelecko-vzdelávacím workshopom na tému klimatickej hrozby, ktorý sa bude konať paralelne v Banskej Štiavnici a v partnerskom múzeu Dalane Museum v Egersunde v Nórsku. Výsledky worskhopu budú odprezentované formou výstavy v Galérii Jozefa Kollára. "Podstatným pilierom projektu bude medzigeneračná spolupráca na základe partnerstva so Špeciálnou základnou školou v Banskej Štiavnici a Domovom sociálnych služieb Domov Márie," podotkla Lenčová.



Projekt Zelená misia je podporený prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu SR v sume 253.452 eur.