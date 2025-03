Slovenské banské múzeum si spolu so školákmi pripomenuli J. Kollára

Banská Štiavnica 12. marca (TASR) - Slovenské banské múzeum (SBM) a Základná škola Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici po niekoľkoročnej prestávke opäť spojili sily a zorganizovali podujatie Kollárova Štiavnica 2025, ktoré vzdáva hold významnému slovenskému maliarovi a banskoštiavnickému rodákovi Jozefovi Kollárovi. Podujatie sa uskutočnilo v pondelok 10. marca, len dva dni po 126. výročí narodenia umelca.



"Jednou z hlavných častí programu bola návšteva Galérie Jozefa Kollára, kde vybraní žiaci dostali príležitosť tvoriť vlastné maľby inšpirované jeho dielami. S použitím rôznych techník a farieb sa pokúsili zachytiť atmosféru jeho tvorby a preniesť ju na výkres," informovali TASR v stredu banskoštiavnickí múzejníci s tým, že práce budú vystavené v galérii do 24. marca. Následne ich presunú do priestorov školy. Okrem tvorivých aktivít mali žiaci možnosť prezrieť si aj stále výstavy v galérii.



"Veľmi nás teší, že sa po rokoch podarilo obnoviť toto podujatie, ktoré nielen približuje osobnosť Jozefa Kollára, ale zároveň posilňuje vzťah mladých ľudí k umeniu a histórii nášho mesta. Veríme, že podobné aktivity pomáhajú formovať vnímanie kultúry a tradícií u detí, ktoré sú budúcimi nositeľmi odkazu našich predkov," uviedol v tejto súvislosti riaditeľ múzea Peter Zorvan.



V priestoroch školy sa zároveň uskutočnil "Kollárov deň", ktorý ponúkol žiakom pestrý program zameraný na život a dielo maliara. Do tematického dňa sa zapojili žiaci všetkých ročníkov. Deti kreslili, experimentovali s netradičnými výtvarnými technikami, modelovali z hliny, vyrábali puzzle, skúmali miesta, kde Jozef Kollár študoval a tvoril, a dokonca sa vydali na potulky Banskou Štiavnicou, aby zistili, odkiaľ umelec čerpal inšpiráciu. Súčasťou programu boli aj umelecké hry, projektové práce či diskusie o význame umenia v spoločnosti.



"Naša škola hrdo nesie meno Jozefa Kollára, a preto považujeme za dôležité, aby sa naši žiaci pravidelne oboznamovali s jeho životom a tvorbou. Spojenie so Slovenským banským múzeom a Galériou Jozefa Kollára nám umožnilo sprostredkovať deťom nielen teoretické poznatky, ale aj autentický umelecký zážitok. Vďaka podujatiu Kollárova Štiavnica si žiaci mohli uvedomiť, aký významný umelec pochádzal priamo z nášho mesta," doplnil riaditeľ školy Ján Kružlic.