Slovenské banské múzeum v B. Štiavnici pozýva na deň otvorených dverí

Banská Štiavnica 4. septembra (TASR) - Dostať sa do priestorov Slovenského banského archívu v Banskej Štiavnici, ktoré bežne nie sú návštevníkom prístupné, ale aj dozvedieť sa viac o pohromách a banských nešťastiach, môže verejnosť počas Dňa otvorených dverí. Tradičné podujatie, ktoré je súčasťou Salamandrových dní, sa uskutoční v piatok (6. 9.) od 9.00 do 16.00 h.



Ústredná téma tohtoročného podujatia síce nie je podľa vedúceho archívu Petra Konečného na prvé počutie pozitívna, no odkazuje na minuloročné udalosti, kedy centrum Banskej Štiavnice zasiahol veľký požiar a archív sa len veľmi tesne vyhol tomu, aby vyhorel.



Odborný pracovník archívu Milan Palou pripomenul, že tento rok si zároveň pripomíname 15. výročie najväčšieho banského nešťastia v novodobej histórii Slovenska, kedy v Handlovej zahynulo 20 baníkov. "Taktiež 145 rokov od ďalšieho banského nešťastia, ktoré sa udialo na Leopold šachte v Hodruši, kde tiež zahynulo 20 baníkov kvôli oxidu uhoľnatému," priblížil Palou.



Tieto, ale aj ďalšie hromadné tragické nehody, ukáže výstava v pivnici archívu. Druhá časť výstavy priblíži prostredníctvom autentických fotografií smrteľné úrazy baníkov. "Vo všeobecnosti verejnosť pozná tie najväčšie nešťastia, o tom sa pomerne často hovorí, ale za čias socializmu tých smrteľných úrazov, kde zomrela len jedna osoba, bolo nespočetné množstvo," poznamenal Palou s tým, že sa k nim viaže obrovské množstvo archívnych dokumentov.



Táto časť výstavy však bude vzhľadom na svoj charakter prístupná iba návštevníkom od 18 rokov. "Nie je samoúčelné prezentovať nejaké šokujúce fotografie, týmto spôsobom chceme poukázať na veľmi nebezpečnú prácu, ktorú baníci v hĺbke vykonávali s technikou, ktorá im síce pomáhala, ale mohla ich v nešťastnom prípade stáť aj život," podotkol Konečný.



Okrem spomínaných výstav si budú môcť návštevníci prezrieť aj ukážky práce archivárov a činností, ktoré s archívom súvisia. Svoju prácu napríklad predstaví reštaurátorka, ktorá odprezentuje zreštaurované archívne dokumenty. Pripravené budú aj ukážky kaligrafie, ktorú si budú môcť zároveň návštevníci vyskúšať. "Na záver dostanú osvedčenie, ktoré bude opečatené voskom," priblížil Konečný. Dodal, že deň otvorených dverí v archíve je veľmi obľúbený. Každoročne ho navštívi približne 300 záujemcov, medzi ktorými sú aj skalní návštevníci.