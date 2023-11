Slovenské banské múzeum vyhlásilo online fotografickú výzvu

Banská Štiavnica 16. novembra (TASR) - Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici vyhlásilo online fotografickú výzvu s názvom Terra banensium - Zem baníkov, ktorá je určená pre profesionálnych aj amatérskych fotografov.



Lokalita Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia tento rok oslavujú 30. výročie zápisu do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. "Banskú Štiavnicu ľudia často vnímajú len cez najfotografovanejšie dominanty, ktoré však nevystihujú celé kultúrne bohatstvo lokality," informovala TASR Petra Páchniková zo SBM.



Múzejníci preto vyzývajú, aby do výzvy posielala verejnosť fotografie rôznych prírodných, technických, historických a architektonických pamiatok z celej lokality. "Lebo všetky si zaslúžia dostať sa do hľadáčika fotoaparátu," podotkla Páchniková.



Pripomenula, že do jadrového územia UNESCO patria okrem mesta Banská Štiavnica aj okolité obce Vyhne, Hodruša-Hámre, Banská Belá, Štiavnické Bane, Banský Studenec, Ilija, Svätý Anton.



Do výzvy, ktorá potrvá do konca novembra, je potrebné zasielať fotografie nasnímané fotoaparátom, a nie mobilným telefónom. Ku každej fotografii je potrebné priložiť krátku anotáciu o autorovi a fotenom objekte. Najkrajšie fotografie SBM zverejní na svojej sociálnej sieti.