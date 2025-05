Slovenské banské múzeum zhodnotilo svoju vlaňajšiu činnosť

Banská Štiavnica 31. mája (TASR) - Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici považuje vlaňajší rok za obdobie stabilizácie svojej intenzívnej tvorivej činnosti a posilnenia verejnej a vzdelávacej úlohy. Konštatovalo to pri príležitosti zverejnenia svojej výročnej správy za rok 2024.



„Inštitúcia sa sústredila na obnovu po požiari, zintenzívnila edukačné aktivity, rozšírila výstavné priestory a zviditeľnila sa aj v oblasti environmentálneho povedomia a medzinárodnej spolupráce,“ uviedlo SBM.



Múzeum pokračovalo vlani v sanácii a obnove požiarom zničeného Berggerichtu a sprístupnilo 7000 kusov minerálov a hornín v rámci projektu Otvorený depozitár. Pokračovala tiež modernizácia a rekonštrukcia depozitárnych priestorov so zameraním sa na špecializované materiálové depozitáre. „V digitálnom systéme IS DEMZ sa uskutočnila evidencia a digitalizácia zbierkového fondu, vrátane mimoriadnych revízií v dôsledku organizačných zmien,“ priblížilo múzeum.



K významnej inovácii došlo podľa múzejníkov v oblasti múzejnej pedagogiky a vzdelávania. Vznikla nová katalógová online ponuka „Múzeum pre malých aj veľkých“. Tradičné programy ako Škola v múzeu, tvorivé dielne či environmentálne aktivity doplnili nové výstavy a komunitné podujatia.



Do expozície Kammerhof bola implementovaná nová digitálna aplikácia Krajina baníkov a múzeum sa aktívne zapájalo aj do environmentálnej výchovy. SBM vyvíjalo aj medzinárodné aktivity a realizovalo projekt Zelená misia - Slovenské banské múzeum pre klímu, podporený z Nórskych grantov.



V závere roka 2024 malo múzeum 68 zamestnancov. „V súvislosti s pripravovanými verejnými finančnými konsolidáciami sa uskutočnili organizačné zmeny, ktoré nadobudli účinnosť od 1. januára 2025 a boli spojené so znížením počtu zamestnancov,“ uviedlo ďalej múzeum.



Expozície múzea vlani navštívilo 108.728 osôb, čo predstavuje takmer sedempercentný medziročný nárast, pričom tržby sa pohybovali na úrovni predchádzajúceho roka.