Slovenské básne odznejú v Senici v podobe piesní hudobného kvarteta
Záhorská galéria Jána Mudrocha (ZGJM) v Senici bude hostiť štvrtý ročník umelecko-vzdelávacieho projektu S Hviezdoslavom do lavíc.
Autor TASR
Senica 31. októbra (TASR) - Záhorská galéria Jána Mudrocha (ZGJM) v Senici bude hostiť štvrtý ročník umelecko-vzdelávacieho projektu S Hviezdoslavom do lavíc. Podujatie sa uskutoční 7. novembra o 17.00 h, predstaví poetické diela slovenských básnikov v podobe piesní v interpretácii hudobného kvarteta. TASR o tom informovali zo ZGJM v Senici.
Ako uviedli, pôjde o diela autorov Jána Smreka, Jána Kostru, Rudolfa Dilonga, Milana Rúfusa, Janka Kráľa a Pavla O. Hviezdoslava. Poslucháči, žiaci základných a stredných škôl aj širšia verejnosť, si budú môcť vypočuť koncert zoskupenia František Báleš Ansámbel, rytmicko-melodické hry, ale aj interaktívnu prednášku. Dozvedieť sa môžu napríklad, ako vzniká melódia na text básne alebo čo majú spoločné hudba a poézia.
Projekt s Hviezdoslavom do lavíc spája poéziu významných básnikov s hudbou. Jeho cieľom je vytvoriť novú, alternatívnu podobu zhudobnenej poézie, ako formu vzdelávania. Zakladateľom je klavirista Báleš. Jeho ansámbel vznikol v roku 2018 pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky. Členovia sú držiteľmi najvyšších ocenení v žánrovej oblasti jazzovej hudby - Radio Head Awards či Esprit Jazz Awards. Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
