Starostka obce Slovenské Ďarmoty: Kontroly na hraniciach sú pokojné

Slovenské Ďarmoty 6. októbra (TASR) - Situácia v súvislosti s náhodnými kontrolami na slovensko-maďarských hraniciach v obci Slovenské Ďarmoty v okrese Veľký Krtíš je pokojná. TASR to v piatok povedala starostka obce Denisa Árvayová.



Ako dodala, na hranici sú vojaci a policajti a zastavujú vybrané vozidlá. Väčšinou sú to väčšie autá a dodávky, osobné len sporadicky. Kontroly v súvislosti s nelegálnou migráciou podľa nej pomôžu.



Poznamenala, že v Slovenských Ďarmotách sa v súčasnosti skupiny cudzincov nezdržiavajú. "Cez obec iba prechádzajú a idú do vnútrozemia," objasnila. Dodala, že migranti na Slovensko prichádzajú cez hraničné vodné toky, kde je nízka hladina. "Vysadia ich pred hranicou, prejdú pešo cez rieku a idú ďalej," vysvetlila.



Starostka obce Koláre vo Veľkokrtíšskom okrese Renáta Kerestešová TASR v piatok informovala, že tento týždeň mali v dedine dvakrát skupiny migrantov. V súčasnosti tam už nie sú, prišla po nich polícia. Náhodné kontroly na slovensko-maďarských hraniciach starostka víta a tvrdí, že pomôžu. "Nemôžeme sa sťažovať, vojaci chodia kontrolovať aj zelenú hranicu," priblížila a tiež potvrdila, že cudzinci prichádzajú na Slovensko cez rieku Ipeľ. Spomenula, že cudzinci zanechávajú po sebe veľa odpadu, oblečenie i krabice od nových mobilných telefónov.



Kerestešová spresnila, že Koláre sú pár kilometrov od hranice a ľudia z obce dochádzajú denne za prácou do Maďarska. Podľa nej im kontroly môžu tento presun skomplikovať.



Na slovensko-maďarských hraniciach sa vo štvrtok (5. 10.) začali náhodné kontroly. Potrvajú do 14. októbra a zamerajú sa najmä na podozrivé vozidlá. Opatrenie má napomôcť zníženiu počtu nelegálnych migrantov, ktorí cez Slovensko tranzitujú do iných štátov Európskej únie. Ministerstvo vnútra SR obyvateľom odporúča pre prípad kontroly mať pri sebe preukaz totožnosti.