Slovenské komorné divadlo Martin uvedie premiéru inscenácie Divadelník

Martin 9. novembra (TASR) - Slovenské komorné divadlo (SKD) Martin uvedie v piatok (10. 11.) a v sobotu (11. 11.) premiéru inscenácie hry Thomasa Bernharda Divadelník v réžii Michala Hábu.



Hlavnú postavu divadelníka Bruscona stvárňuje Jana Oľhová. "Nie je to schválnosť. Myslím si, že je v tom určitý kontrast. Nielen, že Bernhard vkladá tej postave do úst množstvo poznámok, že ženy nemôžu hrať divadlo, sú menej schopné a všetky možné stereotypy. Tým, že tradične mužskú postavu patriarchu, ktorý všetko ovláda a všetko tyranizuje, hrá žena, rozvraciame predstavu panovačného muža. A voči mužskej irónii stojí ženský smiech," priblížil Hába.



Podotkol, že Bernhardov text nie je žiadnym hladením po srsti. "Je už zo svojej podstaty, nechcem povedať provokačný, ale skôr kontroverzný. Jedna z replík v hre je: Divadlo nie je ústav útechy. Taký je ten text. A my sme sa ho chopili s rešpektom k predlohe a zároveň s humorom, ktorý je tej hre vlastný," dodal.



"Je to človek, ktorý predstavuje divadlo ako také a aj divadelné umenie. Je strašný megaloman a sám nenávidí mnoho vecí. Ale vo veľkých prípadoch má pravdu. Čiže, diváci budú musieť stráviť, že im občas poviem krutosti. A som rada, že cez Bernharda môžem aj vyjadriť stav tejto krajiny. On to písal pre Rakúsko, ale veľmi sa to hodí aj pre Slovensko," povedala Oľhová.



Brusconovho syna Ferruccia stvárňuje Matej Babej. "V každej inscenácii sa snažím nájsť si to svoje, aby som každý večer prichádzal do divadla a tešil sa na to, čo budem hrať. V tejto inscenácii je to práca s humorom, ktorá je na javisku vždy veľmi zložitá. Pretože hranica medzi tým, či to bude pre divákov vtipné, trápne alebo nezaujímavé, je veľmi tenká. To som sa snažil nachádzať. A či sa mi to podarilo, uvidím až s príchodom divákov," uzavrel.



Vznik inscenácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.