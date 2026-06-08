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Slovenské národné múzeum dočasne presťahuje Múzeum rusínskej kultúry
Koncom mája sa na pôde Generálneho riaditeľstva SNM v Bratislave uskutočnilo stretnutie, ktoré iniciovali zástupcovia rusínskej národnostnej menšiny a predstavitelia rusínskych regiónov.
Autor TASR
Prešov 8. júna (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM) dočasne presťahuje SNM - Múzeum rusínskej kultúry (MRK) v Prešove z budovy bývalých kasární do iných rezortných priestorov v meste. Pre TASR to v pondelok potvrdila generálna riaditeľka SNM Vieroslava Bernátová.
Ako povedala, v súčasnosti majú spracovaný stavebno-technický stav budovy, v ktorej múzeum sídli, a nie je podľa nej veľmi lichotivý. „Prebehla tam vnútorná rekonštrukcia priestorov, kde sa nachádzajú expozície tohto múzea. Čo sa týka presťahovania, dočasne premiestnime toto múzeum do priestorov, ktoré máme dohodnuté v rámci našej rezortnej organizácie v Prešove, tak aby sme múzeum nezrušili, ponechali kontinuálnu prezentáciu rusínskej kultúry,“ uviedla generálna riaditeľka SNM.
K otázke následného sťahovania múzea, respektíve vytvorenia priestorov prezentácie kultúry Rusínov v Medzilaborciach, povedala, že pred pár dňami sa uskutočnilo stretnutie so zástupcami rusínskej kultúry, kde o tom diskutovali.
„Chcem zdôrazniť, že múzeum je zbierkotvorná inštitúcia, ktorá musí zohľadniť všetky aspekty pre jednak presťahovanie, tvorbu alebo vznik nového múzea. My sme o tom hovorili vzhľadom na otvorené otázky aj so zástupcami rady vlády pre menšiny. Ponechali sme si po dohode so všetkými aktérmi tento priestor ešte otvorený a konečné rozhodnutie nepadlo. Samozrejme, my sa postavením menšinových kultúr intenzívne zaoberáme s ministerkou a rezortom kultúry a podporujeme hlavne koncept menšinových kultúr v tom, že nejde o kamenné múzeá, ktoré sú na jednom mieste, ale aby rozsah podpory menšinových kultúr išiel do regiónov alebo sa minimálne podporil koncept,“ vysvetlila Bernátová.
„My máme na počet obyvateľov obrovské množstvo národných kultúrnych pamiatok alebo kultúrnych pamiatok a aby sme to zefektívnili, tak potrebujeme urobiť koncepciu toho, napríklad ako v prípade Rusínskeho múzea, že je to veľká budova, je to neefektívne, energetický certifikát je asi žiadny. Čiže nemôžeme vyhadzovať peniaze na energie, ale musíme to celé zefektívniť,“ doplnila ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS).
Koncom mája sa na pôde Generálneho riaditeľstva SNM v Bratislave uskutočnilo stretnutie, ktoré iniciovali zástupcovia rusínskej národnostnej menšiny a predstavitelia rusínskych regiónov. Témou boli možnosti ďalšej podpory, rozvoja a prezentácie rusínskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku, ale aj fungovanie SNM - MRK.
Ako povedala, v súčasnosti majú spracovaný stavebno-technický stav budovy, v ktorej múzeum sídli, a nie je podľa nej veľmi lichotivý. „Prebehla tam vnútorná rekonštrukcia priestorov, kde sa nachádzajú expozície tohto múzea. Čo sa týka presťahovania, dočasne premiestnime toto múzeum do priestorov, ktoré máme dohodnuté v rámci našej rezortnej organizácie v Prešove, tak aby sme múzeum nezrušili, ponechali kontinuálnu prezentáciu rusínskej kultúry,“ uviedla generálna riaditeľka SNM.
K otázke následného sťahovania múzea, respektíve vytvorenia priestorov prezentácie kultúry Rusínov v Medzilaborciach, povedala, že pred pár dňami sa uskutočnilo stretnutie so zástupcami rusínskej kultúry, kde o tom diskutovali.
„Chcem zdôrazniť, že múzeum je zbierkotvorná inštitúcia, ktorá musí zohľadniť všetky aspekty pre jednak presťahovanie, tvorbu alebo vznik nového múzea. My sme o tom hovorili vzhľadom na otvorené otázky aj so zástupcami rady vlády pre menšiny. Ponechali sme si po dohode so všetkými aktérmi tento priestor ešte otvorený a konečné rozhodnutie nepadlo. Samozrejme, my sa postavením menšinových kultúr intenzívne zaoberáme s ministerkou a rezortom kultúry a podporujeme hlavne koncept menšinových kultúr v tom, že nejde o kamenné múzeá, ktoré sú na jednom mieste, ale aby rozsah podpory menšinových kultúr išiel do regiónov alebo sa minimálne podporil koncept,“ vysvetlila Bernátová.
„My máme na počet obyvateľov obrovské množstvo národných kultúrnych pamiatok alebo kultúrnych pamiatok a aby sme to zefektívnili, tak potrebujeme urobiť koncepciu toho, napríklad ako v prípade Rusínskeho múzea, že je to veľká budova, je to neefektívne, energetický certifikát je asi žiadny. Čiže nemôžeme vyhadzovať peniaze na energie, ale musíme to celé zefektívniť,“ doplnila ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS).
Koncom mája sa na pôde Generálneho riaditeľstva SNM v Bratislave uskutočnilo stretnutie, ktoré iniciovali zástupcovia rusínskej národnostnej menšiny a predstavitelia rusínskych regiónov. Témou boli možnosti ďalšej podpory, rozvoja a prezentácie rusínskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku, ale aj fungovanie SNM - MRK.