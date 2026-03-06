< sekcia Regióny
Slovenské národné múzeum: Hrad Krásna Hôrka nebol požiarom ohrozený
Požiar podľa starostu Krásnohorského Podhradia Štefana Kúna vypukol na začiatku hradného kopca, no nebol blízko hradu.
Autor TASR
Krásnohorské Podhradie 6. marca (TASR) - Hrad Krásna Hôrka nebol ohrozený požiarom, ktorý vypukol v piatok v katastri obce Krásnohorské Podhradie v okrese Rožňava. Vyplýva to z vyhlásenia Slovenského národného múzea (SNM), ktoré TASR poskytla vedúca oddelenia marketingu a komunikácie SNM Barbora Zajačková.
SNM bolo podľa jej slov popoludní informované o požiari. S odvolaním sa na operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Košice uviedla, že požiar zachvátil trávu a krovinatý porast v priestoroch Hradnej ulice v rozsahu približne 50 krát 50 metrov. Hasiči požiar zlikvidovali.
„Národná kultúrna pamiatka hrad Krásna Hôrka nebola týmto incidentom ohrozená,“ uviedla s tým, že generálna riaditeľka SNM Vieroslava Bernátová poverila zamestnanca múzea, ktorý na mieste preveruje situáciu a bude ju monitorovať až do objasnenia príčin vzniku požiaru. „SNM zároveň v prípade potreby poskytne plnú súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní pri preverovaní okolností udalosti,“ dodala Zajačková.
Požiar podľa starostu Krásnohorského Podhradia Štefana Kúna vypukol na začiatku hradného kopca, no nebol blízko hradu. Uviedol, že vypukol na druhej strane hradného kopca ako 10. marca 2012, kedy sa požiar trávnatého porastu na hradnom kopci preniesol na samotný hrad Krásna Hôrka, ktorý zničil.
