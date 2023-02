Slovenské národné múzeum otvorí fotografickú výstavu Španiela Chamorra

Bratislava 24. februára (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM) v spolupráci s Instituto Cervantes v Bratislave otvorí v piatok výstavu s názvom Koldo Chamorro. El Santo Christo Ibérico. "Vizuálna úvaha o náboženských obradoch na Pyrenejskom polostrove" ponúka vyše 60 čiernobielych fotografií, výber z autorovho cyklu z rokov 1974 až 2000. S tvorbou významného španielskeho fotografa poslednej štvrtiny 20. storočia sa môže verejnosť zoznámiť v sídelnej budove SNM do 9. apríla.



V tvorbe Kolda Chamorra (1949 – 2009) prevláda najmä fotografická reportáž, ktorú považoval za najkomplexnejší spôsob rozprávania o živote človeka. "V priebehu viac ako štyridsaťročnej kariéry vo svojich dielach riešil problematiku spoločenských štruktúr, náboženstva, ľudových slávností, býčích zápasov, ľudského tela, sexu. S obľubou fotografoval Španielsko počas Frankovej diktatúry," približuje SNM s tým, že autor tiež zaznamenával zmeny, ktoré začali s nástupom demokracie po roku 1975. "Pretože katolícka cirkev bola úzko spätá s diktátorským režimom, Chamorro mal obavy, že s postupným nástupom globalizácie zmizne aj potreba praktizovania akýchkoľvek tradičných rituálov a sviatkov v živote obyvateľov v krajine. Aby toto cenné dedičstvo predkov neupadlo celkom do zabudnutia, fotograf cestoval po regiónoch Španielska a zaznamenával rituály, ktoré sa neskôr stali už len turistickou atrakciou a stratili svoj pôvodný obsah a účel," vysvetľuje múzeum.



V sídelnej budove vystavuje vyše 60 čiernobielych fotografií, sú výberom z Chamorrovho cyklu z rokov 1974 až 2000, v ktorom prezentuje pätnásť zastavení krížovej cesty. "Predstavujú rytmus starobylej naratívnej štruktúry, kde jednotlivé fotografie spája téma kríža vo všetkých jeho významoch," uvádza SNM ku genéze časozberného dokumentu o spoločnosti zaťaženej zaostalosťou, ale aj o procese, ako sa krajina so zaostalosťou vyrovnáva. "Z formálneho hľadiska fotografie zaujmú pozoruhodnou hrou s tieňom a obsah prekvapivo ozvláštňuje autorov nečakaný zmysel pre humor," dodáva múzeum.