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Slovenské národné múzeum pripravuje obnovu Galérie Dezidera Millyho
Súčasťou budú aj úpravy prevádzkových priestorov.
Autor TASR
Svidník 15. novembra (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM) pripravuje komplexnú rekonštrukciu kaštieľa vo Svidníku, v ktorom sídli Galéria Dezidera Millyho. Obnova národnej kultúrnej pamiatky zlepší podmienky na ochranu a prezentáciu umeleckých zbierok a sprístupní galériu širšiemu okruhu návštevníkov vrátane ľudí so zdravotným znevýhodnením. Zmluvná cena stavebných prác predstavuje približne 1,38 milióna eur s DPH. TASR o tom informovala vedúca oddelenia marketingu a komunikácie SNM Barbora Zajačková.
Rekonštrukcia sa podľa nej zameria na stavebno-technický stav budovy aj zachovanie jej historických hodnôt. Zahŕňa sanáciu stavebných konštrukcií, obnovu interiéru a exteriéru, architektonických prvkov, omietok, podláh a dlažieb, výmenu okien a dverí či modernizáciu elektroinštalácie a vykurovania. Súčasťou budú aj úpravy prevádzkových priestorov.
„Dôležitým prínosom projektu bude lepšia dostupnosť galérie. Pre návštevníkov so zníženou mobilitou vznikne bezbariérový prístup. Ľuďom so zrakovým znevýhodnením priblížia expozíciu Braillovo písmo, haptické exponáty a tri umelecké diela spracované do podoby reliéfov,“ uviedla Zajačková.
Projekt počíta so spolufinancovaním Európskou úniou v rámci Programu Slovensko, pričom plánovaný príspevok EÚ predstavuje 988.746,45 eura. Presná zmluvná cena stavebných prác je 1.375.108,17 eura s DPH a náklady na stavebný dozor predstavujú 31.955,40 eura s DPH.
Zmluva o spolupráci s Ministerstvom kultúry SR je v súčasnosti predložená na podpis a zatiaľ nenadobudla účinnosť. Po jej podpise a nadobudnutí účinnosti SNM vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska, ktoré je povinný prevziať do piatich dní od doručenia výzvy. Stavebné práce sa majú začať do troch dní od prevzatia staveniska a ukončiť do 12 mesiacov, najneskôr však do 31. decembra 2027.
Rekonštrukcia sa podľa nej zameria na stavebno-technický stav budovy aj zachovanie jej historických hodnôt. Zahŕňa sanáciu stavebných konštrukcií, obnovu interiéru a exteriéru, architektonických prvkov, omietok, podláh a dlažieb, výmenu okien a dverí či modernizáciu elektroinštalácie a vykurovania. Súčasťou budú aj úpravy prevádzkových priestorov.
„Dôležitým prínosom projektu bude lepšia dostupnosť galérie. Pre návštevníkov so zníženou mobilitou vznikne bezbariérový prístup. Ľuďom so zrakovým znevýhodnením priblížia expozíciu Braillovo písmo, haptické exponáty a tri umelecké diela spracované do podoby reliéfov,“ uviedla Zajačková.
Projekt počíta so spolufinancovaním Európskou úniou v rámci Programu Slovensko, pričom plánovaný príspevok EÚ predstavuje 988.746,45 eura. Presná zmluvná cena stavebných prác je 1.375.108,17 eura s DPH a náklady na stavebný dozor predstavujú 31.955,40 eura s DPH.
Zmluva o spolupráci s Ministerstvom kultúry SR je v súčasnosti predložená na podpis a zatiaľ nenadobudla účinnosť. Po jej podpise a nadobudnutí účinnosti SNM vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska, ktoré je povinný prevziať do piatich dní od doručenia výzvy. Stavebné práce sa majú začať do troch dní od prevzatia staveniska a ukončiť do 12 mesiacov, najneskôr však do 31. decembra 2027.