Slovenské píly dodajú obciam na južnej Morave dva kamióny reziva

Zvolen 12. júla (TASR) - Dva plno naložené kamióny so stavebným rezivom poputujú v najbližších dňoch zo Slovenska na južnú Moravu. Ľuďom postihnutým nedávnym ničivým tornádom ho venujú členské spoločnosti Zväzu spracovateľov dreva (ZSD) SR.



"V spolupráci s Petrom Dreslerom, ktorý je členom obecného zastupiteľstva a krízového štábu v obci Hrušky pri Břeclavi, vypravia naše spoločnosti pomoc, ktorá do obecného skladu so stavebným drevom dorazí v dvoch termínoch. Tá prvá pravdepodobne už tento týždeň," uviedol pre TASR generálny sekretár zväzu Peter Zemaník.



Na dodávkach v hodnote približne 27.000 eur bez DPH sa podieľajú spoločnosti Rettenmeier Tatra Timber z Liptovského Hrádku a Kolbach Studenec. "Na dodávku sa však rovnakým dielom poskladajú všetky členské spoločnosti Drevárskej sekcie ZSD SR," pripomenul Zemaník.



„Je to to najmenej, čo môžeme v rámci solidarity poskytnúť. Aj keď to na prvý pohľad vyzerá, že reagujeme neskoro, sme presvedčení, že stavebný materiál bude potrebný veľmi dlho, pretože škody sú obrovské. Rýchlosť peňazí je okamžitá, sila dreva a tejto pomoci však bude viditeľná roky,“ uviedol v tejto súvislosti pre TASR predseda Drevárskej sekcie ZSD SR Milan Benco.