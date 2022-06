Slovenské rozprávky na Bojnickom zámku si zatiaľ pozreli tisíce ľudí

Bojnice 21. júna (TASR) - Trojicu rozprávok z pera Pavla Dobšinského si na Bojnickom zámku počas prvých dní podujatia pozreli tisíce ľudí. Podujatie bude pokračovať od stredy do nedele (22. - 26. 6.). TASR o tom informovala PR manažérka Slovenského národného múzea (SNM) - Múzea Bojnice Petra Gordíková.



"Už 24. ročník návštevnícky obľúbeného podujatia Rozprávkový zámok sa nesie v duchu klasických slovenských rozprávok. Vybrané tri príbehy si kladú za cieľ naučiť deti myslieť aj na druhých, navzájom si pomáhať a mať sa v úcte," pripomenula Gordíková.



Rozprávka Dlhý nos naučí deti okrem iného aj to, že kradnúť sa nesmie, rozprávanie O troch grošoch im ukáže, že je potrebné vážiť si minulosť a myslieť na budúcnosť. Laktibrada im názorne predvedie, aké dôležité je podeliť sa v núdzi s blížnymi.



"Každá rozprávka vlastným osobitým štýlom prezentuje príbeh o nevyhnutnosti vzájomnej spolupatričnosti, pomoci a solidarite. Šťastný koniec vo všetkých troch príbehoch prináša divákom nádej na krajšiu budúcnosť a vieru v to, že aj oni sami môžu zmeniť svet k lepšiemu," dodala PR manažérka múzea.