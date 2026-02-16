< sekcia Regióny
Slovenské Tatry získali na veľtrhu v Bukurešti ocenenie Adventure Star
Ocenenie Adventure Star je udeľované destináciám, ktoré dokážu prepojiť prírodu, pohyb, autenticitu a komunitný život do silného a presvedčivého zážitku pre návštevníkov.
Autor TASR
Vysoké Tatry 16. februára (TASR) - Slovenské Tatry získali na gala podujatí Travel Pro Stars 2026, ktoré sa minulý týždeň konalo v rumunskej Bukurešti, titul Adventure Star - Certificate of Excellence. Výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková uviedla, že porota ocenila najmä energiu, s akou región premieňa prírodné bohatstvo na dobrodružstvo a tradície na autentický zážitok.
Podujatie organizovala Asociácia profesionálnych novinárov v cestovnom ruchu Asociatia Travel Pro počas medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu „Targul de Turism al Romaniei“ v Bukurešti. Je zameraná na cestovný ruch v Rumunsku aj v medzinárodnom prostredí. Ocenenie Adventure Star je udeľované destináciám, ktoré dokážu prepojiť prírodu, pohyb, autenticitu a komunitný život do silného a presvedčivého zážitku pre návštevníkov.
„Dôležité je, že rumunský trh nevníma Tatry len ako úzko definované územie Vysokých Tatier, ale ako širší horský región. V ich ponímaní ide o komplexnú destináciu zahŕňajúcu celé Tatry vrátane Liptova a širšieho podtatranského priestoru. Značka ‚Tatry‘ tak predstavuje spoločný symbol prírody, zážitkov, tradícií a horských komunít naprieč regiónom,“ uviedla Blašková.
Ocenenie podľa nej vyzdvihuje nielen prírodné scenérie, ale aj ducha horských komunít, aktívny životný štýl a silnú emóciu slobody, ktorá je s Tatrami spojená. „Je pre nás skutočne cenné, pretože oceňuje samotnú podstatu Tatier. Zároveň potvrdzuje, že zahraničné trhy vrátane krajín Balkánskeho polostrova vnímajú Tatry ako jeden silný, komplexný horský región. Vnímame ho ako medzinárodné potvrdenie toho, že značka Slovenské Tatry je vnímaná ako dynamická, energická a inšpirujúca destinácia. Je to zároveň záväzok pokračovať v rozvoji ponuky, ktorá rešpektuje tradície a zároveň prináša moderné zážitky,“ zdôraznila Blašková.
Dodala, že ocenenie prichádza v období, keď región systematicky buduje svoju pozíciu na zahraničných trhoch a posilňuje imidž Tatier ako destinácie aktívneho turizmu, outdoorových zážitkov a autentickej horskej kultúry. Riaditeľka pripomenula, že rumunský trh v posledných rokoch patrí medzi najrýchlejšie rastúce zdrojové krajiny pre región. Rast návštevnosti aj prenocovaní podľa nej potvrdzuje silnejúce povedomie o destinácii a atraktivitu ponuky Slovenských Tatier pre rumunských cestovateľov.
