Slovenské technické múzeum v Košiciach pripravilo vianočný program

Košice 16. decembra (TASR) - Slovenské technické múzeum (STM) v Košiciach pripravilo pre návštevníkov v sobotu vianočný program. Uskutoční sa od 12.00 h do 19.00 h v budove na Hlavnej ulici.



Ako TASR informovali z oddelenia prezentácie STM, návštevníci sa môžu tešiť na dva programy v planetáriu s témou Betlehemská hviezda so začiatkom o 13.30 h a 15.30 h. Kapacita v planetáriu je obmedzená.



"Malých návštevníkov poteší predstavenie Divadla Neon o tom, Ako čert zachránil Vianoce o 17.00 h. Veľkým prekvapením bude aj príchod Mikuláša, anjela a čerta po divadelnom predstavení," priblížilo múzeum.



Počas podujatia budú prebiehať rôzne sprievodné aktivity. Vianočné tvorivé dielne návštevníkom ponúknu zdobenie perníkov, výrobu vianočných ozdôb, vianočných záložiek do kníh, snehových vločiek a mikulášskych čiapok.



"Úsmev vyčaria tvorivé workshopy, kde bude prebiehať vianočné maľovanie na tvár, trblietavé tetovanie či modelovanie balónov. Rodiny s deťmi si užijú zábavu pri rodinnej hre Adventný špión," doplnilo múzeum.



Sprístupnené budú stále expozície múzea, Vedecko-technické centrum pre deti a mládež a výstavy Enigma - tajný svet šifier a Moja záhrada - tvoja záhrada," dodalo múzeum s tým, že posledný vstup do múzea je o 18.00 h.