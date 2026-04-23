Slovenské technické múzeum v Košiciach uzavrelo rok 2025 so ziskom
STM vlani navštívilo dokopy 113.138 ľudí, čo podľa múzea predstavuje stabilizovaný trend, ktorý je výsledkom postupných zmien nastavení vnútorných procesov činnosti STM.
Autor TASR
Košice 23. apríla (TASR) - Pre Slovenské technické múzeum (STM) v Košiciach bol rok 2025 predovšetkým rokom konsolidácie, podarilo sa mu ho však ukončiť so ziskom necelých 18.000 eur. Pre TASR to povedal námestník generálneho riaditeľa pre ekonomicko-prevádzkovú činnosť Mikuláš Komorovský.
Ako uviedol, napriek nižšiemu príspevku od zriaďovateľa v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa STM podarilo dosiahnuť viacero úspechov. „STM dosiahlo z nášho pohľadu veľký úspech, čo sa týka vlastných príjmov. V oblasti rozpočtovaných vlastných príjmov vo výške 487.000 eur sa nám podarilo splniť tento ukazovateľ na 540.000 eur,“ uviedol v rámci štvrtkového verejného odpočtu činnosti a hospodárenia STM, jeho pobočiek a vysunutých expozícií za minulý rok.
Podľa jeho slov v roku 2025 neboli STM pridelené žiadne kapitálové výdavky, čo považuje za problém. „V správe mám 33 objektov, ktoré sú v rôznom technickom stave. Napriek tomu, že v posledných rokoch sa nám podarilo niektoré investičné deficity odstrániť, stále máme pred sebou kus práce,“ dodal Komorovský.
STM vlani navštívilo dokopy 113.138 ľudí, čo podľa múzea predstavuje stabilizovaný trend, ktorý je výsledkom postupných zmien nastavení vnútorných procesov činnosti STM.
Komorovský zároveň pripomenul, že minulý rok sa niesol aj v znamení zavádzania centrálno-informačného systému. V oblasti výstavnej činnosti vyzdvihol nové vlastné výstavy múzea. STM predstavilo výstavy, ako Vaše oko do vesmíru, Palubná letecká výzbroj 20. storočia či Vlak v meste.
