Slovenské technické múzeum vrátane pobočiek sa otvára návštevníkom

Košice 11. mája (TASR) - Slovenské technické múzeum (STM) opäť otvára svoje brány návštevníkom. Od utorka (12. 5.) sprístupní svoje expozície a výstavy s výnimkou interaktívnych a klimatizovaných zón v sídelnej budove na Hlavnej ulici v Košiciach, v Múzeu dopravy v Bratislave, múzeu Solivar v Prešove a Múzeu Jozefa Maximiliána Petzvala v Spišskej Belej. Od soboty (16. 5.) bude otvorené aj Múzeum letectva v Košiciach.



Pre verejnosť bude platiť režim vymedzených pandemických opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, informovalo STM. Návštevníkom povolia vstup len s prekrytím horných dýchacích ciest, pre spoločnú skupinu bude možný v počte do piatich osôb.



"Pri vstupe bude návštevníkom vykonaná dezinfekcia rúk a meraná telesná teplota. Ak bude nameraná telesná teplota vyššia ako 37,5 stupňa Celzia, nebude návštevníkovi vstup do expozícií STM umožnený. Počet návštevníkov v múzeu bude kontrolovaný a limitovaný v počte jeden návštevník na 25 štvorcových metrov výstavnej plochy," oznámilo múzeum. Návštevníci musia dodržiavať vzájomné rozstupy dva metre, čo sa nevzťahuje na skupiny žijúce v spoločnej domácnosti. Prehliadky v múzeu budú bez výkladu sprievodcu. Pre seniorov nad 65 rokov múzeum sprístupní vyhradené časy, a to každú stredu a piatok od 15.00 h do 17.00 h.



Zatiaľ zatvorené ostávajú Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve, Hámor v Medzeve, Kaštieľ v Budimíre a expozícia baníctva na Spiši v Spišskej Novej Vsi.