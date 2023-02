NOVÝ DOMOV: Slovenské zubry premiestnili do Rumunska

Topoľčianky 6. februára (TASR) - Prvý februárový deň premiestnili šesť slovenských zubrov zo Zubrej zvernice pri Topoľčiankach do Rumunska. V rámci reintrodukčného programu tam budú vypustené do voľnej prírody v pohorí Fagaraš, informovala zvernica. Na realizácii projektu spolupracovala zvernica s organizáciou Foundation Conservation Carpathia.



Zníženie počtu jedincov v topoľčianskej zvernici bolo potrebné z dôvodu, že toto zariadenie už kapacitne nepostačovalo pre stádo zubrov, ktoré tam aktuálne žije, tvrdia zástupcovia štátneho podniku Lesy SR. Zubry z Topoľčianok boli ponúknuté viacerým európskym inštitúciám venujúcim sa chovu a ochrane zubrov hrivnatých. Záujem prejavila práve rumunská nadácia Carpathia, ktorej cieľom je ochrana karpatských ekosystémov a reintrodukcia zubra hrivnatého do prírodného prostredia.