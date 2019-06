Slovenskí a českí drotárski majstri sa zídu v Budatínskom hrade

Jedným zo sprievodných podujatí bude výstava Drotármi bez krošne, ktorá predstaví štvorgeneračný remeselný rod Hozákovcov.

Žilina 13. júna (TASR) – Drotárski majstri zo Slovenska a Česka sa budúci piatok (21. 6.) a v sobotu (22. 6.) zídu v areáli Budatínskeho hradu v Žiline na XXVIII. stretnutí drotárskych majstrov. TASR o tom informovala marketingová pracovníčka Považského múzea v Žiline Magdaléna Lacková.



Účastníci tvorivej dielne budú pokračovať v minuloročnej téme venovanej architektúre. "Tentoraz pôjde o stvárnenie architektonických objektov Slovenska, ku ktorým majú drotári špeciálny vzťah. Prostredníctvom práce odhalia aj kúsok seba a projekt tak nadobudne výrazne osobný rozmer. Workshop sme nazvali Miesto z môjho srdca a prezentované budú rôzne, aj menej známe stavebné pamiatky. Niektoré diela sú už hotové, na ďalších budú majstri pracovať počas podujatia a technicky náročnejšie dokončia počas nasledujúcich mesiacov," priblížila historička drotárstva Katarína Hallonová.



Doplnila, že výsledkom bude kolekcia artefaktov, ktorá sa stane základom pre nevšednú výstavu predstavujúcu Slovensko cez drôtené modely rozličných historických i turistických stavieb.



Jedným zo sprievodných podujatí bude výstava Drotármi bez krošne, ktorá predstaví štvorgeneračný remeselný rod Hozákovcov. "Prezentáciu sme pripravili pri príležitosti 120. výročia narodenia Alexandra Hozáka, posledného majstra, ktorý uzatvoril slávnu kapitolu pôvodného drotárstva a odovzdal znalosti unikátnej technológie súčasným autorom," uviedla Hallonová.



"Návštevníci sa môžu počas oboch dní tešiť na obľúbenú školu drôtovania, ktorá ich vtiahne do tajov tohto špecifického remesla. Budú tak nielen obdivovať prácu majstrov, ale svoju fantáziu premenia na skutočný originál. Stretnutie sa bude konať v piatok 21. júna od 10.00 do 16.30 h a v sobotu 22. júna do 15.00 h. Ako hlavný partner projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia," dodala Lacková.