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Slovenskí a maďarskí lesníci hovorili o klimatických zmenách
Spoločne diskutovali o budúcnosti lesov, možnostiach adaptácie porastov a praktických riešeniach pre lesnícku prax.
Autor TASR
Banská Bystrica 3. júna (TASR) - Klimatická zmena čoraz výraznejšie ovplyvňuje zdravotný stav lesov v strednej Európe a to bol aj dôvod, prečo sa odborníci zo Slovenska a Maďarska stretli na pôde štátneho podniku Lesy SR v Banskej Bystrici. Spoločne diskutovali o budúcnosti lesov, možnostiach adaptácie porastov a praktických riešeniach pre lesnícku prax. Seminár Vplyv klimatickej zmeny na lesné porasty stredohorí spojil významné lesnícke, vedecké a akademické inštitúcie oboch krajín. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa Lesov SR Laura Tettingerová.
Seminár organizovaný maďarským veľvyslanectvom v Bratislave a maďarským vicekonzulátom v Banskej Bystrici priniesol odborné prednášky zamerané na ochranu lesa, adaptáciu drevín na meniace sa klimatické podmienky i medzinárodnú spoluprácu pri riešení dôsledkov klimatickej zmeny. Medzi prednášajúcimi boli zástupcovia Lesov SR, Technickej univerzity vo Zvolene, Národného lesníckeho centra, Šopronskej či Segedínskej univerzity.
„Je našou prioritou na oboch stranách hranice realizovať opatrenia, pripravovať spoločné projekty a zaoberať sa budúcnosťou lesov na Slovensku a v Maďarsku. Medzi našimi krajinami síce existujú určité odlišnosti, no cieľ máme spoločný, a to zdravý les. Lesník pestuje budúcnosť krajiny a z dobrej práce v lese ťaží celá krajina,“ zdôraznil generálny riaditeľ Lesov SR Boris Gregor. Prepojenie významných lesníckych inštitúcií na oboch stranách hranice podľa neho predstavuje dôležitý míľnik v rozvoji odborného dialógu.
Ako zdôraznili zástupcovia maďarskej strany, klimatická zmena nepozná hranice a lesy severného Maďarska a južného Slovenska čelia veľmi podobným problémom. Lesníci preto vnímajú spoločné hľadanie riešení ako prirodzenú a potrebnú cestu. „Cieľom Veľvyslanectva Maďarska v Bratislave je dlhodobý rozvoj maďarsko-slovenských vzťahov v politickej, hospodárskej, kultúrnej aj vedeckej oblasti. Preto plánujeme pokračovať v realizácii spoločných lesníckych projektov a podporovať odborné programy tohto typu,“ doplnil maďarský konzul József Bárkányi.
Seminár organizovaný maďarským veľvyslanectvom v Bratislave a maďarským vicekonzulátom v Banskej Bystrici priniesol odborné prednášky zamerané na ochranu lesa, adaptáciu drevín na meniace sa klimatické podmienky i medzinárodnú spoluprácu pri riešení dôsledkov klimatickej zmeny. Medzi prednášajúcimi boli zástupcovia Lesov SR, Technickej univerzity vo Zvolene, Národného lesníckeho centra, Šopronskej či Segedínskej univerzity.
„Je našou prioritou na oboch stranách hranice realizovať opatrenia, pripravovať spoločné projekty a zaoberať sa budúcnosťou lesov na Slovensku a v Maďarsku. Medzi našimi krajinami síce existujú určité odlišnosti, no cieľ máme spoločný, a to zdravý les. Lesník pestuje budúcnosť krajiny a z dobrej práce v lese ťaží celá krajina,“ zdôraznil generálny riaditeľ Lesov SR Boris Gregor. Prepojenie významných lesníckych inštitúcií na oboch stranách hranice podľa neho predstavuje dôležitý míľnik v rozvoji odborného dialógu.
Ako zdôraznili zástupcovia maďarskej strany, klimatická zmena nepozná hranice a lesy severného Maďarska a južného Slovenska čelia veľmi podobným problémom. Lesníci preto vnímajú spoločné hľadanie riešení ako prirodzenú a potrebnú cestu. „Cieľom Veľvyslanectva Maďarska v Bratislave je dlhodobý rozvoj maďarsko-slovenských vzťahov v politickej, hospodárskej, kultúrnej aj vedeckej oblasti. Preto plánujeme pokračovať v realizácii spoločných lesníckych projektov a podporovať odborné programy tohto typu,“ doplnil maďarský konzul József Bárkányi.