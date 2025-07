Slovenskí a maďarskí veriaci sa stretli na 339. Škapuliarskej púti

Topoľčianky 9. júla (TASR) - Svätou omšou celebrovanou tajomníkom nitrianskeho biskupa Dominikom Ondriašom sa v stredu začína v Topoľčiankach 339. Škapuliarska púť. Každoročne sa na nej stretávajú veriaci zo Slovenska i z Maďarska. Samotnej hlavnej púti predchádza trojdňová duchovná príprava triduum, informovalo Biskupstvo Nitra.



Dvojdňový hlavný program sa začne v sobotu 12. júla svätou omšou za nové kňazské a duchovné povolania. Nasledovať budú krížové cesty pre maďarských a slovenských pútnikov. Pontifikálne večerné omše budú celebrovať pomocný biskup bratislavskej arcidiecézy Jozef Haľko pre maďarských pútnikov a nitriansky pomocný biskup Peter Beňo pre slovenských pútnikov. Záver programu bude patriť sviečkovej procesii do zámku, litániám a slávnostnému eucharistickému požehnaniu z balkóna zámku. Zámocká kaplnka bude prístupná pre veriacich v čase o 13.00, 14.00 a 15.00 h.



Nedeľný program púte vyplnia viaceré sväté omše pre slovenských i maďarských pútnikov. Hlavným celebrantom pontifikálnej svätej omše na Kalvárii bude spišský pomocný biskup Ján Kuboš.



Púť ku Škapuliarskej Panne Márii v Topoľčiankach patrí k najstarším v strednej Európe. Jej história siaha do 17. storočia a viaže sa k púti Alžbety Rákoczyovej-Erdödy do Svätej zeme na znak vďaky za víťazstvo v bitke nad Turkami pri Viedni. Alžbeta v Svätej zemi navštívila mnohé sväté a pamätné miesta a medzi nimi aj kláštor na hore Karmel, kde sa zoznámila s pravidlami karmelitánskej rehole. Predstaveného požiadala o povolenie založiť na svojom panstve v Topoľčiankach Bratstvo sv. Škapuliara. Povolenie dostala aj od pápeža Inocenta XI., ktorý súhlasil s konaním každoročnej púte na sviatok Škapuliarskej Panny Márie.



Prvá púť sa konala 16. júla 1686 a odvtedy pokračuje každoročne. Tradíciu neprerušili udalosti prvej a druhej svetovej vojny ani roky totalitného režimu a náboženského útlaku.