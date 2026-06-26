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Slovenskí a poľskí odborníci v Prešove diskutovali o kvalite ovzdušia
Na podujatí sa zúčastnili zástupcovia samospráv, štátnej správy, univerzít, odborných organizácií a environmentálnych inštitúcií.
Autor TASR
Prešov 26. júna (TASR) - O možnostiach zlepšovania kvality ovzdušia, znižovania energetickej chudoby a podpory udržateľných energetických riešení diskutovali odborníci zo Slovenska a Poľska počas trojdňovej študijnej cesty projektu LIFE „Podkarpatské - ži a dýchaj“. Podujatie sa uskutočnilo v uplynulých dňoch Prešove a jeho okolí, organizovalo ho Inovačné partnerské centrum (IPC), ktoré je jediným slovenským partnerom projektu. TASR o tom informoval Valentín Humeňanský z IPC.
Na podujatí sa zúčastnili zástupcovia samospráv, štátnej správy, univerzít, odborných organizácií a environmentálnych inštitúcií. Program bol zameraný na témy kvality ovzdušia, energetickej efektívnosti, energetickej chudoby, klimatických politík, fungovania energetických komunít a environmentálneho vzdelávania.
Prvé dva dni študijnej cesty patrili odborným návštevám a výmene skúseností v teréne. Účastníci navštívili Prešovskú univerzitu v Prešove, kde sa venovali témam environmentálnej politiky a manažmentu, a zavítali aj do Observatória Kolonické sedlo, ktoré predstavilo problematiku svetelného znečistenia, ochrany nočnej oblohy a environmentálneho vzdelávania. Záverečný deň sa uskutočnil v priestoroch Inovačného partnerského centra v historickej budove Bosákovej banky v Prešove a bol otvorený aj širokej verejnosti.
„Celkovo sa na podujatí predstavilo viac ako desať odborníkov a rečníkov zo Slovenska a Poľska, ktorí priniesli pohľad na kvalitu ovzdušia, energetickú efektívnosť, energetickú chudobu, klimatické politiky či fungovanie energetických komunít,“ povedal Humeňanský.
Počas verejnej časti programu odzneli prezentácie venované aktuálnemu stavu kvality ovzdušia na Slovensku a v Prešovskom kraji, energetickej efektívnosti domácností a samospráv, energetickej chudobe, podpore energetických komunít či konkrétnym príkladom dobrej praxe.
„Ako jediný slovenský partner projektu LIFE máme možnosť prinášať do Prešovského kraja skúsenosti a know-how z medzinárodného prostredia a zároveň prezentovať slovenské riešenia našim poľským partnerom. Študijná cesta ukázala, že kvalitné riešenia v oblasti ochrany ovzdušia, energetickej efektívnosti či boja proti energetickej chudobe vznikajú najmä vtedy, keď sa prepájajú odborníci, samosprávy a verejné inštitúcie. Práve takáto spolupráca je kľúčom k zdravšiemu a udržateľnejšiemu regiónu,“ uviedol riaditeľ IPC Jozef Šimko.
Na podujatí sa zúčastnili zástupcovia samospráv, štátnej správy, univerzít, odborných organizácií a environmentálnych inštitúcií. Program bol zameraný na témy kvality ovzdušia, energetickej efektívnosti, energetickej chudoby, klimatických politík, fungovania energetických komunít a environmentálneho vzdelávania.
Prvé dva dni študijnej cesty patrili odborným návštevám a výmene skúseností v teréne. Účastníci navštívili Prešovskú univerzitu v Prešove, kde sa venovali témam environmentálnej politiky a manažmentu, a zavítali aj do Observatória Kolonické sedlo, ktoré predstavilo problematiku svetelného znečistenia, ochrany nočnej oblohy a environmentálneho vzdelávania. Záverečný deň sa uskutočnil v priestoroch Inovačného partnerského centra v historickej budove Bosákovej banky v Prešove a bol otvorený aj širokej verejnosti.
„Celkovo sa na podujatí predstavilo viac ako desať odborníkov a rečníkov zo Slovenska a Poľska, ktorí priniesli pohľad na kvalitu ovzdušia, energetickú efektívnosť, energetickú chudobu, klimatické politiky či fungovanie energetických komunít,“ povedal Humeňanský.
Počas verejnej časti programu odzneli prezentácie venované aktuálnemu stavu kvality ovzdušia na Slovensku a v Prešovskom kraji, energetickej efektívnosti domácností a samospráv, energetickej chudobe, podpore energetických komunít či konkrétnym príkladom dobrej praxe.
„Ako jediný slovenský partner projektu LIFE máme možnosť prinášať do Prešovského kraja skúsenosti a know-how z medzinárodného prostredia a zároveň prezentovať slovenské riešenia našim poľským partnerom. Študijná cesta ukázala, že kvalitné riešenia v oblasti ochrany ovzdušia, energetickej efektívnosti či boja proti energetickej chudobe vznikajú najmä vtedy, keď sa prepájajú odborníci, samosprávy a verejné inštitúcie. Práve takáto spolupráca je kľúčom k zdravšiemu a udržateľnejšiemu regiónu,“ uviedol riaditeľ IPC Jozef Šimko.