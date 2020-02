Slovenskí rebeli volili v Komárne v slovenských krojoch

Komárno 29. februára (TASR) – Svoj hlas vo voľbách do Národnej rady SR odovzdalo v Komárne aj 20 členov folklórneho súboru Slovenskí rebeli. K volebnej urne v 31. volebnom okrsku zriadenom v priestoroch Základnej školy na Komenského ulici v Komárne pristúpili oblečení v slovenských krojoch. „V krojoch sme sa rozhodli ísť voliť preto, aby sme upozornili na to, že slovenské tradície žijú aj v Komárne,“ uviedol režisér a dramaturg súboru Jozef Černek.



V 42-člennom folklórnom súbore má právo voliť 20 členov, ktorí pochádzajú z rôznych častí Komárna alebo z okolia. „Vybavili sme si voličské preukazy a rozhodli sme sa pre tú atmosféru voliť spoločne na jednom mieste. Sme výrazne liberálni, v našom súbore je zastúpené pomaly celé spektrum politických strán. Zhodli sme sa len na tom, ktorú stranu určite voliť nebudeme,“ povedal Černek.



Folkloristi prišli oblečení v krojoch z celého Slovenska, zastúpenie mali kroje z východného Slovenska, Horehronia aj Myjavy. „Keďže my nie sme nositelia tradícií, my sa zaoberáme folklórom zo všetkých regiónov Slovenska, preto sme si aj obliekli kroje z rôznych kútov krajiny,“ vysvetlil Černek.