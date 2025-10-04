< sekcia Regióny
Slovenskí remeselníci prezentujú svoje výrobky na trhu v Bavorsku
Podujatie sa koná pri príležitosti výročných osláv zasvätenia miestneho kostola.
Autor TASR
Prievidza 4. októbra (TASR) - Delegácia ôsmich slovenských remeselníkov pod hlavičkou Regionálneho kultúrneho centra (RKC) v Prievidzi sa na pozvanie nemeckých organizátorov tento víkend zúčastňuje na výročnom trhu Kirchweihmarkt v nemeckom meste Eichstätt. TASR o tom informovala manažérka kultúry RKC v Prievidzi Bibiána Krpelanová.
Podujatie sa koná pri príležitosti výročných osláv zasvätenia miestneho kostola. „Hoci doteraz sa na trhu prezentovali výlučne nemeckí remeselníci a malovýrobcovia, rozmanitosť slovenských remesiel tak oslovila organizátorov, že sa rozhodli na tento jarmok pozvať aj remeselníkov zo Slovenska,“ uviedla Krpelanová.
Svoju zručnosť Slováci v Bavorsku prezentujú v drotárstve, vo výrobe šúpoľových bábik, v modrotlači, krasličiarstve, v textilnej technike karetkovanie a vo výrobe slamených ošítok.
Prezentácia ľudovo-umeleckej výroby zo Slovenska sa koná v dôstojných priestoroch mestskej radnice, kde je vytvorený priestor i na tvorivé dielne pre návštevníkov. „Relaxácia pri výrobe vlastnoručného remeselného výrobku im tak poskytuje možnosť odpútať sa od každodenných problémov,“ spresnila Krpelanová s tým, že výročný trh je veľmi obľúbený a zúčastňujú sa na ňom nielen domáci návštevníci a turisti, ale aj rodáci a občania Slovenska a Česka.
Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o tradičnej ľudovej výrobe a technologických postupoch remeselných výrobkov, ale aj rozvíjať medzinárodnú spoluprácu v oblasti výmeny kultúrnych hodnôt, informácií a skúseností. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
