< sekcia Regióny
Slovenskí tvorcovia pozývajú v sobotu na Vianoce s ÚĽUV
Návštevníci nájdu v stánkoch medovníky, textilné a vlnené výrobky či textilné zvieratká a hračky.
Autor TASR
Bratislava 13. decembra (TASR) - Slovenskí tvorcovia pozývajú v sobotu na Vianoce s Ústredím ľudovej umeleckej tvorby (ÚĽUV), ktoré už 80 rokov ochraňuje a rozvíja živé dedičstvo vo forme tradičných remesiel a domáckych výrob. Priestory farmárskej tržnice na Rožňavskej ulici zaplnia rôzne remeselné výrobky, od vianočných dekorácií po originálne darčeky.
Návštevníci nájdu v stánkoch medovníky, textilné a vlnené výrobky či textilné zvieratká a hračky. Pripravená je tiež výroba pozdravov, slamené výrobky či výrobky zo šúpolia. Predstaví sa tiež zvonkárstvo, chýbať nebude ani výroba štiepaných holubičiek či drevené výrobky. „O sviatočnú atmosféru sa postará živá vianočná hudba a pre najmenších bude v detskom kútiku pripravené maľovanie na tvár,“ pozývajú organizátori.
Podujatie potrvá od 9.00 do 15.00 h.
Návštevníci nájdu v stánkoch medovníky, textilné a vlnené výrobky či textilné zvieratká a hračky. Pripravená je tiež výroba pozdravov, slamené výrobky či výrobky zo šúpolia. Predstaví sa tiež zvonkárstvo, chýbať nebude ani výroba štiepaných holubičiek či drevené výrobky. „O sviatočnú atmosféru sa postará živá vianočná hudba a pre najmenších bude v detskom kútiku pripravené maľovanie na tvár,“ pozývajú organizátori.
Podujatie potrvá od 9.00 do 15.00 h.