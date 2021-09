Národné stretnutie mládeže bude v lete 2022 v Trenčíne

Bratislava 14. septembra (TASR) - Slovensko bude hostiť ďalšie Národné stretnutie mládeže, ktoré bude budúci rok v lete v Trenčíne. Oznámili to pri príležitosti stretnutia mladých s pápežom Františkom na Štadióne Lokomotíva v Košiciach. Podujatie bude oficiálnou prípravou na Svetové dni mládeže, ktoré sa za účasti pápeža uskutočnia v roku 2023 v portugalskom Lisabone.



"Cieľom Národných stretnutí mládeže je umožniť mladým ľuďom stretnutie s Kristom v mladej cirkvi, zažiť spoločenstvo mladých medzi sebou, okolo svojich pastierov ako aj roznietiť v nich túžbu 'vychádzať zo seba' a prinášať evanjelium do sveta," priblížil tajomník Rady KBS pre mládež a univerzity Matúš Reiner.



Logo Národného stretnutia mládeže, ktoré bude mať oficiálnu skratku T22, vytvorila Erika Tomášková. Súvisí s témou Svetových dní mládeže "Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa". Farebne vychádza z loga mesta Trenčín a je vložené do jednej jeho časti. Oficiálna duchovná príprava sa začne v novembri, v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež. Jej ústrednou témou bude cesta hornatým krajom, ktorou Mária kráčala za Alžbetou.



Mladí sa na celoslovenskej úrovni stretli v minulosti už viackrát, napríklad v Nitre alebo v Prešove. V podobnom rozmere a v priamej nadväznosti na Svetové dni mládeže však odštartovalo Národné stretnutie mládeže (NSM) svoju históriu v roku 2013 v Ružomberku a prebiehalo paralelne so Svetovými dňami mládeže 2013 v Riu de Janeiro. O dva roky neskôr to bolo NSM v Poprade. Zatiaľ posledné NSM sa konalo v roku 2018 v Prešove, bolo pozvánkou pre mladých na Svetové dni mládeže 2019 v Paname. Doteraz sa na Národných stretnutiach mládeže zúčastnilo vyše 12.000 ľudí, pomáhalo viac ako 1000 dobrovoľníkov.



Prvé Svetové dni mládeže sa prvýkrát uskutočnili z vôle sv. Jána Pavla II. v roku 1986 v Ríme. Naposledy boli v roku 2019 v Paname. V tejto tradícii pokračujú aj jeho nástupcovia – emeritný pápež Benedikt XVI. aj súčasný Svätý Otec František.