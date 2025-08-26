< sekcia Regióny
Slovensko hostí tretí ročník Európskeho samitu vidieckej mládeže
Po prvých dvoch ročníkoch v Rumunsku sa tento rok očakáva účasť približne 100 účastníkov zo 14 európskych krajín.
Autor TASR
Valča 26. augusta (TASR) - Slovensko hostí tretí ročník Európskeho samitu vidieckej mládeže (ERYS). Medzinárodné podujatie venované mladým ľuďom z vidieckych oblastí a pracovníkom s mládežou naprieč Európou sa koná od utorka do 30. augusta vo Valči v okrese Martin. TASR o tom informoval predseda občianskeho združenia Vidiecky parlament mladých na Slovensku Jakub Dvorský.
Po prvých dvoch ročníkoch v Rumunsku sa tento rok očakáva účasť približne 100 účastníkov zo 14 európskych krajín. „Podujatie sa koná pod hlavičkou programu European Youth Village a prepája mladých ľudí z vidieka, pracovníkov s mládežou a tvorcov politík, aby spoločne hľadali konkrétne riešenia zlepšujúce život mladých na vidieku v celej Európe,“ priblížil Dvorský.
Doplnil, že samit vytvára priestor pre učenie, spoluprácu a aktívnu účasť mladých z vidieckych komunít naprieč Európou. Otvára priamy dialóg medzi vidieckou mládežou a rozhodovacími orgánmi a podporuje dlhodobé partnerstvá smerujúce k politikám viac zameraným na potreby mladých na vidieku.
Téma aktuálneho ročníka znie Spolu pre dnešok. „Dôraz sa kladie na duševnú pohodu mladých a medzikultúrny dialóg. Počas samitu budú účastníci spoločne pracovať na súbore odporúčaní pre tvorcov verejných politík na európskej úrovni, ktoré odzrkadlia hlas vidieckej mládeže a výzvy, ktorým čelí v rôznych krajinách,“ poznamenal Dvorský.
Počas samitu ERYS bude program European Youth Village oficiálne spustený aj na Slovensku. Zastrešovať ho bude Vidiecky parlament mladých na Slovensku, ktorý prinesie do regiónov príležitosť pre mladých aktívne sa zapájať, rozvíjať vlastné iniciatívy a priamo ovplyvňovať rozhodnutia, ktoré sa ich týkajú.
