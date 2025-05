Slovensko hostilo NATO kurz plánovania operácií pre dôstojníkov

Liptovský Mikuláš 20. mája (TASR) - Akadémia ozbrojených síl (AOS) gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši hostila v období od 5. do 16. mája NATO certifikovaný kurz pod názvom Tactical Planning for Land Forces (TPLF) zameraný na plánovanie operácií na taktickej úrovni velenia so špecifickým dôrazom na činnosť štábu na úrovni brigáda - prápor. AOS o tom informovala na webe.



Tento kurz bol už tretí rok po sebe zaradený do programu vzdelávania na žiadosť Maďarskej republiky ako integrálna súčasť ich magisterského štúdia dôstojníkov. „Výcviku sa zúčastnilo 14 príslušníkov Ozbrojených síl (OS) Maďarska spolu s 13 dôstojníkmi OS Slovenskej republiky a ďalšími účastníkmi z partnerských krajín vrátane Arménska, Gruzínska, Iraku a Ukrajiny,“ uviedli z AOS.



Počas kurzu boli účastníci oboznámení s princípmi plánovania pozemných síl na taktickej úrovni velenia v súlade s doktrinálnym dokumentom NATO APP-28, pričom osobitná pozornosť bola venovaná štábnym postupom, spracovaniu plánovacích produktov a správnemu používaniu anglickej vojenskej terminológie.



„Záver kurzu prebehol dňa 16. mája vedomostným kvízom a odovzdaním certifikátov účastníkom, ktorí úspešne zvládli záverečné praktické cvičenia a prezentácie výsledných produktov plánovania,“ spresnili z AOS.



Ďalej dodali, že spätná väzba od absolventov kurzu potvrdila vysokú odbornú úroveň výučby, profesionalitu lektorského tímu, ako aj ústretový prístup a pohostinnosť organizačného personálu oddelenia medzinárodných kurzov. Účastníci si z kurzu neodniesli len nové odborné vedomosti, ale aj dôležité medziľudské kontakty či skúsenosti.