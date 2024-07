Slovensko je hostiteľom a organizátorom fóra ENYA 2024 v Bratislave

Bratislava 1. júla (TASR) - Slovensko je hostiteľom a organizátorom fóra Európskej siete mladých poradcov (ENYA) 2024. Koná sa v pondelok a utorok (2. 7.) v Bratislave a témou je "Rozprávajme sa s mládežou, rozprávajme sa o ochrane a podpore práv detí v alternatívnej/náhradnej starostlivosti". Zúčastní sa na ňom 16 členských inštitúcií Európskej siete detských ombudsmanov (ENOC). TASR o tom informovala Iveta Adamová z Úradu komisára pre deti.



"Každá zúčastnená inštitúcia poskytne vhodný priestor pre svoju skupinu mladých ľudí na diskusie o tom, ako chrániť a podporovať práva detí v náhradnej starostlivosti," priblížila Adamová. Zároveň by sa po diskusii malo vypracovať päť odporúčaní, ktoré budú predložené generálnemu koordinátorovi.



"Deti v náhradnej starostlivosti musia mať možnosť udržiavať kontakt so svojimi rodinami a zachovať si svoju kultúru, pokiaľ to nie je v rozpore s ich najlepším záujmom," ozrejmila tematický okruh tohoročného fóra. Podotkla, že vytvorenie bezpečného, podporného a ochranného prostredia pre tieto deti je jednou z kľúčových úloh štátu. Súčasťou podpory týchto detí je podľa nej aj zabezpečiť, aby mali právo byť vypočuté.



"Ďalšou kľúčovou témou týkajúcou sa detí v náhradnej starostlivosti je ich príprava na život po odchode zo systému starostlivosti," dodala Adamová. Priblížila, že jedným z hlavných cieľov fóra je získať názory a skúsenosti detí a mladých ľudí, aby sa zlepšilo prostredie, v ktorom žijú a rozvíjajú sa.