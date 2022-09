Slovensko má prvý mrakodrap

Projekt Eurovea 2

Rozšírenie nákupného centra – 25 000 m2 obchodnej plochy (spolu s existujúcim centrom 85 000 m2)

Eurovea Tower – 47 nadzemných podlaží, výška 168 metrov, 400 rezidencií

Eurovea Riverside – 8 nadzemných podlaží, 97 rezidencií

Pribinova X – 18 000 m2 prenajímateľnej kancelárskej plochy

Pribinova Y – 22 000 m2 prenajímateľnej kancelárskej plochy

Podzemné garáže – 1 400 stojísk

Predĺženie dunajskej promenády – nábrežný park 25 000 m2, nové športoviská a detské ihriská

Mestský bulvár Pribinova – s novým námestím pred Eurovea Tower a novou alejou stromov

Dokončenie – 2023

Bratislava, 12. septembra (OTS) – Hong Kong ich má takmer 550, Londýn 30, Varšava 11, susedná Viedeň tri. Bratislava sa podľa Rady pre výškové budovy a mestské prostredie (CTBUH) stane 201. mestom na svete, v ktorom stojí mrakodrap, teda budova s výškou minimálne 150 metrov. EUROVEA TOWER túto hranicu prekoná tento týždeň dokončením 44. poschodia. Celková výška prvého slovenského mrakodrapu dosiahne po dokončení hrubej stavby v novembri tohto roka 168 metrov.Foto: Filip Záhorský (dronistask)Stavebné práce na celom pokračovaní komplexu EUROVEA pod taktovkou developera J&T REAL ESTATE (JTRE) sa začali koncom roka 2019. Začiatkom roka 2020 začali v stavebnej jame štyri vrtné súpravy vŕtať takmer 1 400 pilót, ktoré sú súčasťou zakladania stavieb. Prvý z celkovo 14 žeriavov vyrástol následne v máji. Dôležitý dátum pre výstavbu samotného mrakodrapu prišiel v septembri 2020, keď sa tri dni nepretržite betónovala základová doska . Zároveň prebiehalo testovanie odolnosti fasády voči extrémnemu počasiu. Mrakodrap potom začal rásť do výšky a po dokončení podnože s 15-metrovými nosnými stĺpmi v tvare V pribúda v priemere každých 11 dní nové štandardné podlažie.Foto: Filip Záhorský (dronistask)Začiatkom tohto roka prekonala hrubá stavba EUROVEA TOWER polovicu konečnej výšky, magickú hranicu 100 metrov prelomila koncom marca a najvyššou budovou na Slovensku sa stala v júni tohto roka. V najbližších dňoch sa začne montovať koruna mrakodrapu vysoká 17,4 metra, ktorú bude tvoriť 12 lúčov zložených z dvoch častí. Najťažší diel koruny váži 4,7 tony. V októbri príde na rad betónovanie meter hrubej stropnej dosky na najvyššom, 45. bytovom poschodí. Aktuálne budované poschodie zobrazuje digitálny displej na šplhacom debnení. Postup prác na tejto výnimočnej stavbe sleduje aj dokumentárny film , ktorý nakrúca oceňovaný režisér Jaro Vojtek.„Výstavba Eurovea Tower aj celého pokračovania Eurovea napreduje podľa plánu napriek súčasnej neľahkej situácii na stavebnom trhu, vďaka dôkladnej príprave, kvalitnej projektovej dokumentácii a profesionalite všetkých zhotoviteľov. Do konca novembra by sme mali nasadiť na mrakodrap korunu a dosiahnuť tak jeho najvyšší bod. Už teraz vnímame pozitívny ohlas na to, ako veža rozbíja doteraz monotónnu panorámu takmer rovnako vysokých budov. Po dokončení vynikne jej štíhla zaoblená silueta a stane sa modernou dominantou Bratislavy,“ hovorí Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE.Foto: Filip Záhorský (dronistask)Prvý slovenský mrakodrap prinesie štyri stovky rezidencií s praktickými dispozíciami s vysokými stropmi a kvalitným štandardom vybavenia. Každá rezidencia má terasu s nerušeným neopakovateľným výhľadom na rôzne časti Bratislavy. Rezidenti budú mať k dispozícii vstupnú lobby s recepciou a vďaka prechodu do nákupného centra suchou nohou si dokážu všetko potrebné nakúpiť a vybaviť doslova na skok z domu. „Vzhľadom na jedinečnosť projektu a vynikajúcu polohu pri Dunaji pár minút od historického centra bol o bývanie v prvom slovenskom mrakodrape od začiatku obrovský záujem. Predaných je takmer 90 percent rezidencií. Zostávajúce sa dostanú do ponuky spolu s dokončením výstavby,“ spresňuje Ivan Bratko, riaditeľ predaja rezidenčných nehnuteľností JTRE.Okrem mrakodrapu tvoria projekt EUROVEA 2 rozšírenie nákupného centra EUROVEA, rezidencie RIVERSIDE, administratívne budovy PRIBINOVA X, PRIBINOVA Y a podzemné garáže. Súčasťou výstavby v rámci mestskej štvrte EUROVEA CITY pri Dunaji je aj predĺženie nábrežnej promenády, vybudovanie bulváru Pribinova s prípravou na umiestnenie telesa električkovej trate a ďalšie nové verejné priestory, ihriská i športoviská. Južné námestie pred mrakodrapom s výhľadom priamo na Dunaj oživí nové vizuálne dielo Octahedral Body od Viktora Freša, ktoré vybrala odborná porota spomedzi 25 návrhov českých a slovenských umelcov doručených do verejnej súťaže . EUROVEA CITY sa tak stáva srdcom moderného centra Bratislavy.Zaujímavosti o prvom slovenskom mrakodrape sa dočítate tu: