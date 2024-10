Bratislava 29. októbra (TASR) - Slovensko navštívi autor detektívok M. J. Arlidge. Do Bratislavy príde predstaviť svoju novú knihu Oko za oko. TASR o tom informovala PR manažérka vydavateľstva Ikar Lucia Čarná. Beseda spojená s autogramiádou sa uskutoční 13. novembra o 18.00 h v kníhkupectve na Obchodnej ulici. Vstup je voľný.



Kariéru anglického spisovateľa M. J. Arlidgea (1974) ovplyvnilo 15 rokov práce v televízii, kde sa podieľal na tvorbe obľúbených seriálov (Torn, The Little House, Undeniable a Silent Witness. "Skúsenosti z televíznej brandže stoja za jeho knižnými bestsellermi s hlavnou postavou vyšetrovateľky Helen Graceovej, ktoré vyšli vo vydavateľstve Ikar," pripomína Čarná. Dodáva, že Arlidgeova kniha Talent na smrť aj novinka Oko za oko sú samostatné romány.