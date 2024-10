Slovensko-poľské zoskupenie Euroregión Tatry má 30 rokov

Archívna snímka. Foto: TASR - Štefan Puškáš

Kežmarok 25. októbra (TASR) - Slovensko-poľský Euroregión Tatry má 30 rokov, jubileum združenia miest a obcí v pohraničí si pripomenuli na nedávnej konferencii v poľskom Nowom Targu. Okrem iného na nej predstavili aj úspešne zrealizované projekty. Členom Euroregiónu Tatry je od vlaňajška aj Prešovský samosprávny kraj (PSK). Jeho hovorkyňa Daša Jeleňová informovala, že na konferencii zároveň otvorili tému potreby prijatia makroregionálnej Karpatskej stratégie. Združenie Euroregión Tatry so sídlom v Kežmarku a Zväzok Euroregión Tatry v Nowom Targu okrem toho podpísali zmluvu o ďalšej spolupráci, ktorá stanovila smerovanie ďalšej činnosti." uviedla Jeleňová.Vzniku Euroregiónu Tatry predchádzalo v roku 1993 podpísanie Deklarácie samosprávnych orgánov územných častí Poľska a SR o projekte vytvorenia cezhraničného zoskupenia. Združenie následne založili 26. augusta 1994 v Nowom Targu. V súčasnosti zahŕňa územie veľké 11.000 kilometrov štvorcových, tvorí ho 142 prihraničných miest a obcí s 900.000 obyvateľmi. V rámci územia PSK ide o okresy Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Sabinov a Levoča.Cieľom združenia je vytvárať vhodné podmienky pre rozvoj spolupráce prihraničných regiónov, v záujme hospodárskeho, kultúrneho rozvoja a ochrany krajiny. Zároveň sa zameriava na zabezpečovanie vzájomného sprostredkovania informácií v oblasti samospráv.vymenovala hovorkyňa.PSK chce podľa nej vstupom do tohto združenia posilňovať existujúcu cezhraničnú spoluprácu a zapájať sa priamo do konkrétnych aktivít. Cieľom je lepšia koordinácia, výmeny potrebných skúsenosti a informácií, aj posilnenie spolupráce pri realizácii Programu Interreg 2021-2027.