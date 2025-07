Slovensko si pripomenie úmrtie blahoslavenej sestry Schelingovej

Trnava 31. júla (TASR) - Pri príležitosti 70. výročia úmrtia rehoľníčky a obete prenasledovania katolíckej cirkvi v Československu, blahoslavenej sestry Zdenky Cecílie Schelingovej bude odhalená pamätná tabuľa na budove, v ktorej žila v roku 1955 po prepustení z väzenia. Stane sa tak vo štvrtok o 16.00 h pred Cirkevnou materskou školou sv. Alžbety v Trnave, v časti Kopánka. TASR o tom informoval predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska Peter Sandtner.



Ako uviedol, tabuľa bude zároveň pripomínať, že v tomto dome si počas politického uvoľnenia v roku 1969 zriadila provinciálny dom Kongregácia milosrdných sestier Sv. kríža. „Po nástupe normalizácie boli v roku 1974 násilne vyvezené do Charitného domova v Cerovej. Vrátiť sa mohli až po revolúcii,“ priblížil.



Schelingová už ako 15-ročná nastúpila do kláštora Milosrdných sestier Svätého kríža v Podunajských Biskupiciach. Neskôr sa stala profesionálnou ošetrovateľkou a pôsobila v nemocniciach v Bratislave a v Humennom. V roku 1952 bola zatknutá, mučená a 17. júna 1952 odsúdená za velezradu.



Po procese ju premiestnili do väznice v Rimavskej Sobote, kde ju do apríla 1953 väznili v priestoroch dnešného psychiatricko-neurologického oddelenia, tam jej bola v roku 2004 odhalená pamätná tabuľa. Napokon zomrela 31. júla 1955. V roku 1970 bola zbavená obžaloby, rehabilitovaná a v roku 2003 ju pápež Ján Pavol II. vyhlásil za blahoslavenú.